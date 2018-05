2 tàu tông nhau gây tai nạn do lái tàu tự ý nổ máy ?

Sáng 28-5, Bộ trưởng GTVT đã kiểm tra hiện trường khu vực ga Núi Thành (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ hai tàu hàng 2469 và ASY2 tông nhau chiều 26-5 và công tác cứu hộ, khắc phục sự cố tại đây.



Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát hiện trường 2 tàu hàng tông nhau tại ga Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: Báo Giao thông.

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Dương Văn Minh, Trưởng ga Núi Thành, cho biết Ga đang phối hợp các đơn vị chức năng, công an để điều tra nguyên nhân, xử lý sự việc.



Theo ông Minh, Ga đã yêu cầu kíp trực tường trình, lập biên bản vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân do phía lái tàu hàng 2469 (tổng trọng tải gần 750 tấn) tự ý nổ máy, dịch chuyển ra ngoài mốc tránh va chạm giữa đường ray số 2 và 3 khi ga Núi Thành đang đón tàu hàng ASY2 dẫn đến gây tai nạn. Đại diện ca trực, trưởng dồn, gác ghi cho biết khi phát hiện sự việc đã thổi còi, cảnh báo nhưng không ngăn chặn kịp...



Hiện trường vụ tai ạn. Ảnh: V.HOÀI

Bộ trưởng GTVT không đồng tình với giải trình này. “Đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng và xảy ra trực tiếp trong khu vực nhà ga, giữa ban ngày chứ không phải ban đêm, nhưng tại sao không được phát hiện kịp thời tàu hàng vẫn được nổ máy và không thực hiện nghiêm quy định ngừng chuyển động trong lúc đón tàu khác?”



“Trước nay không có những tai nạn trong ga như thế. Tôi có cảm giác vụ tai nạn như ở chỗ không có ca trực. Ga báo cáo thao tác đầy đủ, nhưng tại sao không phát hiện tàu hàng nằm chờ vẫn nổ máy?”

“Ai cho anh nổ máy khi buộc ngưng chuyển động? Phải xác định rõ trách nhiệm của ca trực, các đơn vị chức năng trong ngành, không đổ lỗi. Ga phải chủ động kiểm tra nội bộ, phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng nghiêm khắc phê bình lãnh đạo ngành đường sắt, Tổng công ty Đường sắt VN...

“Những vụ tai nạn ở các vị trí đường gom dân sinh còn có thể do hạ tầng, hệ thống tín hiệu chưa đồng bộ, hay do lỗi người điều khiển ô tô, băng qua đường… Còn ở ga Núi Thành là trong nội bộ ga, có đầy đủ các kíp trực. Rõ ràng đây là lỗi do con người, do điều hành, quản lý của ngành, cần làm rõ, truy trách nhiệm và xử lý nghiêm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng chỉ đạo tổng rà soát ngành đường sắt, chấn chỉnh toàn ngành. Ngay trong chiều nay (28-5), Bộ trưởng trực tiếp chủ trì cuộc họp với ngành, đơn vị chức năng đường sắt trước thực trạng liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra thời gian qua.

Hiện các đơn vị chức năng đã hoàn thiện sửa chữa đường ray số 2, thông tuyến đường sắt Bắc- Nam từ chiều 27-5. Đường ray số 1 đang được tiếp tục sửa chữa. Riêng đường ray số 3 vẫn còn ngổn ngang các toa xe hàng, đầu máy hư hại…



Công nhân tập trung sửa đường ray số 1 ga Núi Thành. Ảnh: Báo Giao thông.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung khắc phục vụ việc, sớm thông đường ray số 1 và xử lý đường ray số 3 trong thời gian sớm nhất để đảm bảo năng lực khai thác, an toàn.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 16 giờ 18 ngày 26-5, tàu hàng ASY2 đang vào đường số 2 ga Núi Thành thì va chạm với đoàn tàu đang dồn trên đường số 3 trong ga. Hậu quả, đầu máy dồn bị trật bánh quay nghiêng 45 độ, trật bánh 1 toa xe trên đường số 3; đầu máy và 4 toa xe đoàn tàu hàng ASY2 bị trật bánh trên đường số 2. May mắn không có thiệt hại về người.