Ảnh hưởng bão số 4, nhiều chuyến bay cất cánh sớm 2 tiếng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại khu vực phía Bắc, để đảm bảo an toàn bay, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vinh (Nghệ An) trong ngày 16-8.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ chuyển giờ cất, hạ cánh của sáu chuyến bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Vinh/Hải Phòng sớm từ hai tiếng đến hai tiếng 30 phút gồm: VN1192/1193, VN1266/1267, VN 1715/1714.

Đại diện hãng này cho hay hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng của bão số 4 sẽ được hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng phát cảnh báo: Trong hai ngày 16 và 17-8, các sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Thọ Xuân, Vinh có thể có mưa giông, sét, gió mạnh, gió giật; các sân bay Nội Bài, Đồng Hới, Phú Bài có lúc có mưa vừa, mưa to, giông, gió mạnh, gió giật. Trên các tuyến bay tại phân khu 2 và phía Đông phân khu 1 thuộc FIR (vùng thông báo bay) Hà Nội có khả năng nhiễu động vừa đến mạnh và đóng băng trong mây.

Để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa tác động đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Bắc, miền Trung triển khai các nội dung ứng phó tới các cảng hàng không khu vực dự kiến bão ảnh hưởng; kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục sau bão.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên tục nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời (lên phương án và tổ chức điều chỉnh luồng bay trên các đường hàng không trong khu vực bị ảnh hưởng, bố trí sân bay dự bị…); phát NOTAM (điện văn thông báo hàng không) đầy đủ, kịp thời theo quy định, bảo đảm hoạt động bay an toàn.