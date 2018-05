Chưa có kết luận chính thức vụ máy bay đáp nhầm đường băng

Nguồn tin từ Vietnam Airlines cho biết như trên, sáng ngày 16-5.

"Vietnam Airlines đang chờ kết luận chính thức của Cục Hàng không Việt Nam về sự việc trên. “Theo quy định, khi có kết luận chính thức, cơ quan chức năng mới đưa ra các hình thức xử lý đối với các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ việc trên, nhưng đến nay chưa thấy”, nguồn tin cho biết.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự việc hai phi công đáp nhầm đường băng đang được tiến hành điều tra rất kỹ các yếu tố liên quan dẫn đến sự cố trên, vì vậy đến nay chưa công bố kết luận chính thức.

Trước đó, một số thông tin cho rằng Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định tạm thu bằng lái của phi công với thời hạn 2 tháng, vì đáp nhầm đường băng chưa khai thác tại sân bay Cam Ranh vào ngày 29-4.

Liên quan đến sự việc này, Cục Hàng không Việt Nam, từng cho biết máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN 7344 của Vietnam Airlines từ Tân Sơn Nhất đến Cam Ranh đã đáp nhầm đường băng chưa khai thác.

Thành viên tổ bay có 7 người. Cơ trưởng là người quốc tịch Mỹ và khai thác cho VNA từ tháng 1-2018. Trên chuyến bay có 203 khách.

Điều may mắn là toàn bộ hành khách và hành lý đều được an toàn. Lãnh đạo Vietnam Airlines sau đó đã tạm đình chỉ tổ bay, gồm cơ trưởng người Mỹ và cơ phó người Việt. Cục Hàng không Việt Nam cũng vào cuộc điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do lỗi do phi công và đường băng chưa đúng tiêu chuẩn.