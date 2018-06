Đà Nẵng: Tạm giữ 541 xe và tước bằng 942 tài xế vi phạm

Sáng 25-6, ông Nguyễn Hữu Cường (Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng) cho biết trong tháng 6 số lượng vụ tai nạn giao thông và người chết tăng.

Cụ thể, từ ngày 16-5 đến ngày 15-6, xảy ra 10 vụ, làm chết 8 người, bị thương 5 người. So với tháng 5-2018, tăng 1 vụ, tăng 4 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 5 vụ, tăng 4 người chết, tăng 2 người bị thương.

Trong đó, có 2 vụ tai nạn liên quan đến trẻ em làm 1 em chết, 2 em bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 2 vụ, tăng 1 người chết, tăng 2 người bị thương.



Xe tải ben chở đất đá gây ô nhiễm, chạy bạt mạng khiến người dân bức xúc nhiều lần ra chặn xe. Ảnh: HẢI HIẾU

Cũng theo ông Cường, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã lập biên bản 6.124 trường hợp ô tô, mô tô vi phạm, trong đó đã ra quyết định xử phạt đối với 5.997 trường hợp. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 541 xe (75 ô tô, 466 mô tô), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 942 trường hợp (282 ô tô, 660 mô tô).

Về tình hình chấn chỉnh, xử lý trật tự an toàn giao thông, ông Cường cho hay chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm tình trạng hoạt động của xe tải, xe ben gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết hoạt động xe "dù", xe chạy chậm, trả khách không đúng quy định trước Bến xe Trung tâm TP. TP cũng sẽ triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát giao thông trên đường Tôn Đức Thắng - khu vực Bến xe Trung tâm TP từ ngày 1-7.

Để chấn chỉnh tình trạng xe tải ben chở khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT về việc lắp đặt nắp chắn bụi thùng hàng đối với xe tải ben vận chuyển khoáng sản hoạt động trên địa bàn.

Tuy nhiên, như Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh, mặc dù TP đã đưa ra nhiều giải pháp để trị xe tải ben chở đất đá nhưng tình trạng xe ben phóng nhanh vượt ẩu, chở đất đá vương vãi, gây ô nhiễm vẫn tung hoành trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám kéo lên quốc lộ 14B.

Các xe tải ben chở đất đá từ các mỏ thuộc xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), khu vực trường bắn 327 đi san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn Đà Nẵng gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân hết sức bức xúc. Nhiều lần người dân đã ra rào đường chặn xe vì không thể tiếp tục chịu cảnh xe ben "tra tấn".