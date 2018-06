Dẹp nạn chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, tình trạng cò mồi chèo kéo, bắt khách đi xe tại sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) không còn sôi động như trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số hãng taxi, xe chạy hợp đồng trá hình tuyến cố định cho nhân viên chốt tại khu vực đường dẫn ra bãi để xe để tiếp thị với khách. “Khách thuê xe tốt đi các tuyến Bà Rịa-Vũng Tàu, Phan Thiết, Đồng Nai…, tuyến nào cũng có. Giá trọn gói từ 800.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/xe 4-7 chỗ” - một cò mồi cho biết.



Tại khu vực bãi để xe, dù có bố trí bảng cấm đón khách nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số thanh niên áp sát khách vừa ra khỏi sân bay để tiếp thị và báo giá xe đi các tỉnh. Một số hãng xe có bố trí quầy vé phục vụ khách du lịch không còn bố trí nhiều nhân viên nhộn nhịp mời chào khách như trước.



An ninh sân bay luôn túc trực để dẹp nạn chèo kéo khách tại các làn đường trước cổng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: AN NHIÊN

Theo quan sát của PV, khu vực đón trả khách từ cửa ra sân bay quốc nội dẫn ra bãi để xe thường xuyên có lực lượng an ninh tổ chức phân luồng và điều tiết khá nhịp nhàng nên không gây ùn tắc. Khách không mất nhiều thời gian để đón xe ra khỏi sân bay. Đáng chú ý, khu vực phía trước bãi để xe trước đây luôn thường trực đội quân xe ôm đeo bám khách thì nay khu vực này còn khá ít xe ôm và GrabBike. Cùng đó, lực lượng an ninh sân bay và Đồn công an Cảng hàng không TSN thường xuyên tuần tra, nhắc nhở nên xe ôm, GrabBike dạt ra bên ngoài đường Trường Sơn, khi có khách đặt chuyến mới chạy vào đón.

Một đại diện của Cảng hàng không TSN thông tin việc bố trí công an ngay trong sân bay TSN thời gian qua cũng đã xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến trật tự và ổn định tình hình đón trả khách, thay vì mất nhiều thời gian phối hợp như trước đây với công an phường trên địa bàn.

Tại cuộc họp sơ kết sáu tháng của tổ phản ứng nhanh khu vực sân bay TSN mới đây, ông Trần Văn Thương, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, thông tin bình quân một ngày có khoảng 200.000 lượt khách vào sân bay. Áp lực giao thông tại 12 tuyến đường dẫn vào sân bay khá lớn nhưng trong vòng sáu tháng gần đây, lực lượng này chưa ghi nhận vụ ùn tắc nào kéo dài, cản trở việc di chuyển của khách vào sân bay. Đồng thời, việc bố trí thanh tra giao thông và các lực lượng trong sân bay tham gia điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay khá thông suốt.