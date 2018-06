Mua ô tô mở tài khoản: Chưa thể làm ngay!

Ý tưởng tốt nhưng còn nhiều rào cản Ngày 27-6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa gửi văn bản phản hồi tới Công an TP Hà Nội về đề xuất ban hành quy định yêu cầu các chủ xe khi đăng ký phương tiện phải mở tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc xử phạt “nguội”. Theo đó, đơn vị này cho rằng trong thực tế còn nhiều rào cản. Cụ thể, vấn đề lớn nhất là việc sang tên, đổi chủ xe khi mua bán chưa được làm triệt để mặc dù đã có quy định, do vậy “rất khó áp dụng thu tiền vi phạm qua tài khoản ngân hàng”. Hơn nữa, trong trường hợp chủ xe có đăng ký tài khoản theo quy định nhưng có thể vài ngày sau họ rút hết tiền, những tài khoản khi đó biến thành các tài khoản trống không. Về pháp lý, đơn vị này cho rằng để áp dụng hình thức trên không phải sửa văn bản là được mà phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan. Bên cạnh đó, muốn xử phạt chủ xe qua tài khoản, dữ liệu của công an phải kết nối được với ngân hàng, qua đó trích xuất chủ xe vi phạm và trừ tiền. Tuy nhiên, việc này lại động chạm đến bảo mật thông tin của khách hàng nên chưa thể làm ngay. PP