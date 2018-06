Hồ ngầm có ‘cứu’ được điểm ngập nặng ở TP.HCM?

UBND quận 12 vừa đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương cho đơn vị này thực hiện dự án xây dựng hồ điều tiết ngầm để chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Văn Quá thuộc địa bàn quận 12.



Nếu dự án được phê duyệt, ngoài hồ nhỏ xây dựng thí điểm ở quận Thủ Đức do công ty Nhật tài trợ, TP.HCM sẽ có thêm một hồ chống ngập được xây ngầm, không phá vỡ kết cấu đến các công trình bên trên.

UBND quận 12 cho biết hồ điều tiết ngầm dự kiến xây dựng bên dưới Công viên Cây Sộp thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Hồ có dung tích chứa khoảng 4.000 m3, chi phí thực hiện khoảng 44 tỉ đồng, ngân sách nhà nước chi trả. Công trình này nhằm giải quyết tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá đoạn từ đường Song Hành quốc lộ 22 đến Quang Trung. Cụ thể, hồ có chức năng chứa nước, sau đó sẽ bơm ra kênh thông qua hệ thống đường ống kết nối…



Đường Nguyễn Văn Quá đã nâng cấp nhưng vẫn thường xuyên bị ngập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, đường Nguyễn Văn Quá đã được đầu tư nâng cấp chống ngập, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016. Dự án do Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí xây lắp 163 tỉ đồng. Công trình có các hạng mục quan trọng như xây dựng tuyến cống hộp lớn có kích thước từ 1,6 x 1,6 m đến 2,2 x 2,2 m; nâng mặt đường lên cao 1,7 m để chống ngập triều. Thế nhưng trong mùa mưa 2017 và những trận mưa đầu mùa mưa 2018 tuyến đường này vẫn bị ngập.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước của Trung tâm chống ngập TP, cho biết nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong hạng mục cửa xả cuối tuyến đường dẫn nước thoát ra kênh Tham Lương nên đường vẫn còn ngập. Theo ông Long, khi các cửa xả được xây dựng, kết nối đồng bộ thì tình trạng ngập đường Nguyễn Văn Quá sẽ không tiếp diễn.

Trong đề xuất xây hồ ngầm chống ngập, UBND quận 12 cũng phản ánh trong những năm qua đường Nguyễn Văn Quá thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Theo UBND quận 12, nguyên nhân là do hệ thống cống thoát nước chưa kết nối đồng bộ với cửa xả để thoát ra kênh Tham Lương, nhất là đoạn cuối nguồn tiếp giáp với rạch Cây Liêm. Ngoài ra, do dự án cải thiện kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên chưa thực hiện hoàn chỉnh nên mực nước trên kênh chưa được khống chế-kiểm soát cũng ảnh hưởng đến thoát nước của tuyến đường Nguyễn Văn Quá. Do đó, trong thời gian chờ các dự án này hoàn chỉnh cần xây trạm bơm và hồ điều tiết ngầm.