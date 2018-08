Nơm nớp lo kẹt xe cầu Rạch Miễu dịp Quốc khánh 2-9

Từ khi các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông và cầu Cổ Chiên trên tuyến QL60 được đưa vào hoạt động thông suốt, người dân thoát khỏi tình trạng mất nhiều thời gian qua phà .

Tuy nhiên do cầu Rạch Miễu khá hẹp, trong khi đó lượng phương tiện khắp nơi lưu thông qua tuyến này từ TP HCM về các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh… và ngược lại ngày càng tăng đột biến, khiến giao thông trên cầu thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhất là vào những dịp lễ, tết hay các ngày cao điểm cuối tuần.



Tuyến QL60 đoạn cầu Rạch Miễu quá tải vào những dịp lễ, tết

Theo Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, trong các ngày lễ, tết lưu lượng xe tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Trong khi hạ tầng giao thông trong khu vực mấy năm qua đầu tư không đồng bộ dẫn đến ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm tại một số vị trí trên tuyến của dự án. Và dịp lễ 2-9 năm nay cũng không ngoại lệ, trong đó, khu vực cầu Rạch Miễu là một trong những điểm nóng kẹt xe nghiêm trọng vào những dịp lễ, tết vừa qua.



Ghi nhận của PV, hiện trên tuyến QL60 (đoạn qua huyện Châu Thành, Bến Tre), nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần mở rộng nền đường. Dịp lễ này, cơ bản phương tiện có thể di chuyển qua tuyến được thông thoáng. Tuy vậy, trên đoạn này, có cầu Rạch Chuối và cầu Ba Lai nhỏ hẹp nên có nguy cơ ùn tắc giao thông cao tại hai vị trí này do bị nút thắt cổ chai.

Theo kế hoạch phối hợp của ngành chức năng tỉnh Bến Tre, dịp lễ 2-9 năm nay, để đảm bảo ATGT tại điểm nóng cầu Rạch Miễu và tuyến QL60 (đoạn tỉnh Bến Tre), Công an tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông trên cầu Rạch Miễu và phối hợp Công an huyện Châu Thành điều tiết tại ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre. Ngoài ra, công ty BOT Cầu Rạch Miễu còn bố trí sẵn xe cứu hộ thường trực tại nút giao với cồn Thới Sơn, phục vụ kịp thời khi có sự cố xảy ra trên cầu.



Cầu Rạch Miễu nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông vào dịp lễ, tết

Trước đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cũng đã có công điện yêu cầu các đơn vị đảm bảo ATGT tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong dịp Quốc khánh 2-9. Theo công điện, Tổng cục ĐBVN đề nghị các nhà đầu tư dự án BOT, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long phải tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ. Cần tổ chức phân làn, phân luồng và có các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo các trạm thu phí hoạt động liên tục, không xảy ra ùn tắc.



Đồng thời, Tổng cục ĐBVN lưu ý các đơn vị cần theo dõi, xử lý tình huống tại các trạm thu phí có nguy cơ ùn tắc, nhất là các trạm thu phí cửa ngõ ra vào các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội… Trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài thì mở barie giải tỏa phương tiện theo quy định.

Ông Hà Ngọc Nam – Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết, sẽ thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN. Phía công ty BOT Cầu Rạch Miễu sẵn sàng xả trạm nếu bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở khu vực Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu.