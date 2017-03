Trường hợp nào được cẩu xe vi phạm?

Luật còn hở Theo giải thích của Cục CSGT, Bộ Công an, việc cẩu xe được áp dụng theo các khoản 1, 5, 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Cụ thể, khoản 1 Điều 125 ghi: Việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết sau đây: Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt; để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Khoản 5 Điều 125: Người ra quyết định tạm giữ, tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu. Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được niêm phong thì phải tiến hành ngay trước mặt người vi phạm; nếu người vi phạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến. Khoản 6 Điều 125: Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự: Giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật, phương tiện… Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có giấy tờ nói trên thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính... Như vậy, so với các tình huống nêu trong bài viết này thì luật hiện hành còn thiếu hoặc quy định chưa rõ ràng. Một hành vi, hai cách xử Chiều 19-3, tại góc đường Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, lực lượng chức năng phát hiện ô tô (của ca sĩ Quách Tuấn Du) đậu trái phép trên vỉa hè nhưng không có tài xế. Lực lượng CSGT lập biên bản, niêm phong chuẩn bị cẩu xe về phường. Sau khoảng năm phút, ca sĩ Quách Tuấn Du tại quán cà phê gần đó chạy ra xin nộp phạt để nhận xe nhưng không được giải quyết. Sau đó ca sĩ này phải đi đóng phạt để lấy xe. Chiều 22-3, trên đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, trong khi lực lượng chức năng niêm phong, chuẩn bị cẩu xe về trụ sở thì chủ ô tô xuất hiện. Đại úy Nguyễn Hồng Kinh, công an khu vực tại phường Bến Nghé, nói với ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1: “UBND TP có chỉ đạo khi chủ phương tiện có mặt, mình không được quyền cẩu xe vi phạm”. Sau đó ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng tháo niêm phong, lập biên bản xử lý hành chính chủ phương tiện và không cẩu xe.