Môn ngữ văn: Đình chỉ 10 thí sinh vi phạm quy chế thi

Thí sinh sau khi làm bài thi môn ngữ văn. Ảnh Phi Hùng

Cụ thể, tại các cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cụm thi Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, cụm thi Trường ĐH Trà Vinh, cụm thi Trường ĐH Đồng Tháp, cụm thi Trường ĐH Kiên Giang, mỗi cụm thi có một thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi bị giám thị phát hiện.

Tương tự, cụm thi do Trường ĐH Nha Trang chủ trì có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi; tại cụm thi Bình Dương do Trường ĐH Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì đã đình chỉ 1 thí sinh do mang theo điện thoại.

Đáng lưu ý, cụm thi do Trường ĐH Sài Gòn chủ trì tại Long An, thí sinh gặp sự cố về sức khỏe. Cụ thể điểm thi tại Trường THCS thị trấn Thạnh Hóa 1 thí sinh bị mệt nghỉ tại phòng y tế của trường. Còn điểm thi tại Trường THPT Tân An, Long An 1 thí sinh phải đưa đi cấp cứu.

. Đắk Lắk: Hàng trăm thí sinh bỏ thi văn không có lý do

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk trong ngày thi thứ hai môn ngữ văn có 22.335 thí sinh đăng ký. Trong đó, 316 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tại 2 cụm thuộc Sở và ĐH Tây Nguyên.



Tại cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì vắng mặt 178 thí sinh không có lý do (chiếm hơn 3% số thí sinh đăng ký).

Còn tại cụm thi do Trường ĐH Tây Nguyên chủ trì trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Đào tạo cho biết tại cụm thi do đơn vị chủ trì vắng 138 thí sinh không lý do.

“Trong quá trình thi môn ngữ văn có 2 thí sinh tại điểm thi Trường CĐ nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên và ĐH Tây nguyên 4 bị đình chỉ vì mang tài liệu vào phòng thi”, TS Hòa thông tin.