Nạn ‘chặt chém’ ở Huế làm du khách khó chịu

Đến TP Huế mà không đi xích lô ngắm phố phường là một thiếu sót. Thế nhưng thời gian qua, nhiều du khách phản ánh đến ngành chức năng họ thường bị “chặt chém” khi sử dụng phương tiện này.



Mới đây, một cặp vợ chồng Việt kiều đi xích lô dạo vài tuyến đường chính ở TP Huế với thời gian khoảng một giờ đồng hồ, họ bị buộc phải trả 1,5 triệu đồng cho cuốc xích lô đó. Đôi vợ chồng này đã đến Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phản ánh vụ việc. Sau đó, công an đã tìm ra người đạp xích lô và yêu cầu trả cho khách 1 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Du lịch cũng xử phạt người đạp xích lô 1 triệu đồng do lỗi “chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng, dịch vụ” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 148/2013/NĐ-CP.



Tài xế xích lô bị vợ chồng Việt kiều chụp lại, phản ánh đến Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: N.DO

Được biết TP Huế có hơn 2.000 xích lô hoạt động, trong đó lực lượng tham gia Nghiệp đoàn xích lô-xe thồ chỉ hơn 350 chiếc, một số ít xích lô do các đơn vị du lịch khai thác.



Trong khi đó, tại chợ Đông Ba, ngôi chợ lớn nhất Huế, vẫn tồn tại nạn hét giá, “chặt chém” và cả móc túi. Nhiều du khách đã trở thành nạn nhân của tệ nạn này. Thượng úy Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phú Hòa, TP Huế, cho biết tình hình móc túi và trộm cắp ở chợ Đông Ba đã giảm hơn trước. Năm 2017, công an phường đã phát hiện và chuyển ba vụ móc túi lên Công an TP Huế thụ lý và khởi tố hình sự.

“Chúng tôi mong du khách đến chợ Đông Ba mà bị trộm cắp tài sản thì cần trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhằm xây dựng hình ảnh môi trường du lịch Huế an toàn, thân thiện” - Thượng úy Tuấn nói.

Theo ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch, lực lượng chuyên trách của ngành chỉ vào cuộc khi có thông tin từ du khách, sau đó phối hợp để các cơ quan chuyên môn xử lý vụ việc.