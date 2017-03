Đình chỉ vụ án cô giáo 'cướp' vàng người tình

Kèm theo đó, Viện quyết định trả lại chiếc áo sơ mi đã rách nhiều chỗ là tang vật vụ án lại cho ông Ngữ là chủ sở hữu của chiếc áo. Viện đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án và bị can Lê Thị Ngọc Mai.



Lê Thị Ngọc Mai tại phiên tòa phúc thẩm

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo nội dung vụ án, Mai và Trần Ngọc Ngữ (sinh năm 1961) có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 8-10-2013, Mai đến xưởng sản xuất than nơi ông Ngữ làm việc. Tại đây, Ngữ đang nhậu với một người bạn, sau khi người bạn ra về, Mai và Ngữ trò chuyện và xảy ra mâu thuẫn, Mai dùng tay đánh anh Ngữ nhiều cái. Sau đó, thấy Ngữ đeo một sợi dây chuyền vàng nên Mai nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mai dùng tay giật sợi dây chuyền bỏ vào túi. Tiếp đó, Mai lấy hai con dao đưa vào gần cổ Ngữ khống chế, yêu cầu Ngữ tháo nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho Mai. Do không có khả năng tự vệ nên Ngữ đã đưa nhẫn cho Mai và sáng hôm sau đi trình báo công an.

Tại các phiên tòa Mai cho rằng bị ép cung, mớm cung, ký khống chỉ. Mai cũng khai đích danh tên hai cán bộ điều tra ép cung Mai và yêu cầu triệu tập hai cán bộ này để đối chất nhưng không được chấp thuận. Mai khai, trước khi xảy ra sự việc Ngữ đòi quan hệ tình dục với Mai nhưng không được chấp thuận, hai bên lời qua tiếng lại, Ngữ nói Mai là “đồ giáo viên cấpthấp”. Tức giận, Mai đã tát vào mặt Ngữ và kề dao vào cổ yêu cầu Ngữ xin lỗi. Chiếc nhẫn và dây chuyền là do Ngữ tự tháo đưa Mai mang về vì muốn Mai không lấy chồng. Sau khi Ngữ tháo nhẫn vàng cả hai còn ngồi nói chuyện tầm 30 phút. Sau đó Ngữ nhận được điện thoại của vợ gọi đến nhưng không bắt máy, thấy vậy Mai nói “Bắt máy đi kẻo bả lo”, sau đó Ngữ bắt máy và nói “Chút về”.



Phòng bảo vệ xưởng than, nơi xảy ra vụ án

Mai còn khai, vài ngày sau khi sự việc xảy ra ông Ngữ còn mang cam tới biếu mẹ của Mai và liên tục nhắn tin yêu thương Mai. Tại tòa, Mai công khai nhiều tin nhắn yêu thương và xin Mai quay lại mà Mai cho rằng của Ngữ nhắn cho mình. Vụ án được TAND Quận Thanh Khê xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Mai bảy năm tù về tội cướp tài sản. Mai kháng cáo kêu oan. Cấp xử phúc thẩm, ngày 24-9-2014 TAND TP. Đà Nẵng nhận định vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo Mai nên tuyên hủy án sơ thẩm

Sau quá trình điều tra, xét thấy lời khai của Mai và ông Ngữ có nhiều mâu thuẫn không phù hợp với nội dung sự việc xảy ra. Lời khai của bị hại trong các thời điểm khác nhau cũng có nhiều mâu thuẫn chưa được điều tra làm rõ nên không có cơ sở và căn cứ chứng minh bà Mai phạm tội. Từ đó Viện ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.