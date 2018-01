Kẻ dâm ô học sinh lớp 5 khăng khăng chối tội

Bị cáo viết giấy hẹn, cho tiền bị hại Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6-2016 đến 9-2016, lợi dụng sự non nớt của bị hại, Bê đã dụ dỗ, gọi điện, viết giấy hẹn gặp và cho tiền để thực hiện hành vi xâm bé K. (sinh ngày 16-1-2004). Lời khai của bị hại cho biết tổng cộng Bê đã 8 lần dâm ô với bé. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định được chính xác 2 lần Bê có hành vi sờ soạng, hôn, dâm ô bé K. Thời điểm này bé K. chưa đủ 13 tuổi. Liên quan đến vụ án, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau, thượng tá Trần Hồng Lộc đã bị cách chức. Đồng thời mộ số cán bộ điều tra khác cũng bị cách chức và bị đình chỉ công tác.