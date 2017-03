Lo ‘lọt lưới’ tội phạm môi trường

Tội gây ô nhiễm môi trường Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật từ 3.000 kg đến dưới 5.000 kg; b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ hai lần đến dưới bốn lần; d) Xả ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3)/ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; đ) Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m3)/giờ đến dưới 500.000 mét khối (m3)/giờ bụi, khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên; e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg; g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới hạn theo quy định từ hai lần đến dưới bốn lần. (Theo khoản 1 Điều 235 BLHS 2015) Định lượng: Yếu tố gây tranh cãi Luật các nước muốn “sống” lâu dài phải định tính và đề cao trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Chúng ta thì ngược lại, biến các cơ quan tố tụng thành các cỗ máy. Như vậy, luật sẽ rất chóng lạc hậu bởi định lượng hôm nay thế là to nhưng ngày mai lại thành nhỏ. Chính yếu tố định lượng đã gây ra nhiều tranh cãi. Giờ quy định 100 triệu đồng là mức định lượng làm căn cứ truy cứu TNHS, vậy ông vi phạm 100 triệu đồng bị xử lý hình sự, ông vi phạm 99 triệu đồng thoát, thế là bất công rồi. Trong khi đó, lẽ ra cần căn cứ vào tính chất nguy hiểm của hành vi, còn mức định lượng càng lớn là tình tiết tăng nặng. Ông HOÀNG THẾ LIÊN, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp