Tuyên án vụ sai phạm khi cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa 20/01/2026 16:57

(PLO)- HĐXX nhận định, hậu quả của hành vi sai phạm làm thất thoát tài sản của nhà nước, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản công, làm suy giảm niềm tin nhân dân, gây bức xúc trong dư luận…

Ngày 20-1, sau khi nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 3 bị cáo liên quan sai phạm khi cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa gây thất thoát nhà nước hơn 135 tỉ đồng.

Tuy nhiên, các bị cáo đều được nhận bằng khen của UBND tỉnh, các bị cáo đều cao tuổi, bị bệnh... Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có văn bản xem xét đề nghị giảm nhẹ đối với các bị cáo.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Mai (61 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa) mức án 7 năm tù, bị cáo Quách Văn Đức (67 tuổi, cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa) mức án 6 năm tù và bị cáo Huỳnh Văn Huệ (71 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai) mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Như PLO đã đưa tin, theo cáo trạng, Tổng Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Để thực hiện quy trình cổ phần hoá, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lập phương án sử dụng đất và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt diện tích đất đang quản lý, sử dụng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Trong đó, có gần 5 ha đất phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất và được Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam xác định giá đất là hơn 128 tỉ đồng, nhưng Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai có kết luận có giá trị hơn 173 tỉ đồng, chênh lệch hơn 45 tỉ đồng, tương ứng phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Do đó, cáo trạng xác định Tổng Công ty Tín Nghĩa đã vi phạm trong xác định giá trị quyền sử dụng đất đưa vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Ngoài ra, Tổng công ty Tín Nghĩa còn vi phạm trong khi cổ phần hóa khi xác định giá trị 4 tài sản, gồm: Trạm dừng Xuân Lộc, Trạm dừng Tân Phú, Xí nghiệp Xây dựng và Nhà máy gạch; vi phạm trong việc bán gần 78 triệu cổ phần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động với giá 10.200 đồng/cổ phần.