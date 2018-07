Nhà báo bị đánh ở tòa Bình Chánh đã giao 3 clip cho công an

Khoảng 18h30 tối qua (23-7), phóng viên Lê Văn Phong Báo Người Lao Động (bút danh Lê Phong) đã được công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh mời đến làm việc.

Tại công an phóng viên Lê Phong đã giao nộp 3 clip anh quay được khi tác nghiệp tại TAND huyện Bình Chánh vao trưa cùng ngày. Theo đó 1 clip ghi lại cảnh phía bị đơn lao đến đánh KSV Nguyễn Văn Lân và 2 clip ghi lại cảnh xô xát giữa phía bị đơn với công an tại tòa. Công an đã lập Biên bản giao nhận 3 clip nêu trên để củng cố hồ sơ vụ việc.



Kiểm sát viên đang bị hành hung. Ảnh: cắt từ clip

Sáng nay (24-7) khoảng 8h, nguyên đơn trong vụ kiện là ông Nguyễn Văn Nam cũng đã được công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh mời lên lấy lời khai.

Tại công an, ông Nam đã tường trình lại sự việc mà mình chứng kiến. Theo ông Nam, khi tòa vừa tuyên án phía bị đơn thua kiện thì ông Hiền chạy lại bàn của KSV Lân đánh vào mặt, mũi làm gãy mắt kính của KSV Lân.

Tiếp đó ông cùng hai người chị gái được Phó chánh án TAND huyện Bình Chánh là ông Lại Huỳnh Tú đưa lên lầu hai hội trường của tòa để lánh nạn. Sau đó, em trai ông cũng lên phòng này để tránh xung đột với phía bị đơn. Ông cùng hai người chị gái và em trai ở trong phòng này đến khoảng 14h cùng ngày thì được lực lượng công an bảo vệ đưa về an toàn.



Thông tin từ công an huyện Bình Chánh cho biết, công an vẫn đang trong quá trình tạm giữ các đối tượng để điều tra, sẽ xử lý theo đúng quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hơn 11 giờ trưa nay (23-7), sau khi HĐXX TAND huyện Bình Chánh vừa tuyên án xong thì gia đình phía bị đơn đã nhào lên bục HĐXX tấn công KSV. Đây là phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em.

Theo đó phía bị đơn đã xông lên bục HĐXX dùng tay đánh KSV Nguyễn Văn Lân chảy máu mũi. Lúc này thấy PV Lê Phong đang tác nghiệp, phía bị đơn cũng xông tới đánh khiến PV Lê Phong chảy máu đầu và đập phá phương tiện tác nghiệp...