Sáng mai xét xử hotgirl chiếm đoạt 50 tỉ đồng ở Eximbank

Dự kiến sáng ngày mai (16-5), TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở lại phiên tòa hình sự, sơ thẩm Nguyễn Thị Lam (nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh) 15 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố trong vụ 50 tỉ đồng trong chi nhánh Ngân hàng Eximbank bị "bốc hơi".

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An nhận được văn bản từ hội sở Ngân hàng Eximbank đề nghị tòa hoãn phiên xử vì ngày 26-4 quá cận với thời điểm Eximbank tổ chức đại hội cổ đông. Do vậy, TAND tỉnh Nghệ An đã hoàn phiên tòa xử vào ngày 26-4 và quyết định mở lại phiên tòa vào sáng 16-5.



Nguyễn Thị Lam.

Như đã đưa tin, ngày 19-9-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự số 15 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Ngày 29-9-2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.



Theo kết luận của cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.

Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.



Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh.

Do tin tưởng Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng, giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.



Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Đối với các bị can khác đã không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại Phòng giao dịch và Chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank Vinh của sáu khách hàng để chiếm đoạt. Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tiết kiệm...Cáo trạng cũng nêu cụ thể hành vi của 14 bị can khác.