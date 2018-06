Tình tiết mới vụ tạt sơn đòi tiền

Như đã phản ánh, ông Trần Quốc Doanh (TP.HCM), cho biết gia đình ông bị một nhóm xưng là nhân viên của Công ty Đòi nợ H. (có văn phòng ở quận Bình Tân-TP.HCM) đến quấy rối.



Căn nhà ông Doanh bị tạt sơn. Ảnh: YC

Ngày 6-4, bốn người đàn ông xưng là nhân viên của công ty đòi nợ trên, đi ô tô có dán thông tin công ty, đến nhà ông ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tìm bà Trần Thúy Huệ (chị ruột ông Doanh) để đòi tiền. Số tiền nhóm này đòi là 389 triệu đồng, món tiền được đòi cho chồng cũ của bà Huệ (đây là khoản tiền bà Huệ phải bồi thường cho chồng cũ theo bản án năm 2013 của TAND TP.HCM).



Nhiều ngày tiếp theo, những người này vẫn đến trước cửa nhà ông Doanh để chửi bới và có những lời lẽ đe dọa tính mạng gia đình ông. Sáng 19-4, mẹ ông Doanh phát hiện trước cổng hàng rào và tường mặt tiền nhà, khắp cả một khu vực trước nhà và sân bị tạt nước sơn màu đỏ.

Theo ông Doanh, ông đã nhiều lần liên hệ Công an xã Tân Thạnh Đông nhưng không được giải quyết nên ông đã gửi đơn đến Công an huyện Củ Chi. Sau đó, ông nhận được phiếu chuyển của Công an huyện Củ Chi, nội dung yêu cầu Công an xã Tân Thạnh Đông tiếp nhận tin tố giác về tội phạm và chuyển ngay các tài liệu liên quan cho cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi để xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM Công an xã Tân Thạnh Đông cho biết mới nhận được đơn tố giác lần hai của ông Doanh vào ngày 31-5. Sắp tới, Công an xã sẽ tiến hành mời gia đình ông Doanh lên lấy lời khai và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Ngày 5-6, Công an xã Tân Thạnh Đông đã mời gia đình ông Doanh lên lấy lời khai và tiếp nhận tin tố giác về tội phạm cố ý gây hư hỏng tài sản của người khác. Tài sản thiệt hại bị tạt sơn đỏ tại khung cửa cổng, vách nhà, sàn nhà,... Tổng chi phí khắc phục, sửa chữa mà gia đình ông Doanh yêu cầu bồi thường là 52 triệu đồng.

Ngày 6-6, Công an xã Tân Thạnh Đông đã chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra xử lý. Đồng thời, Công an xã cũng gửi thông báo cho gia đình ông Doanh biết và liên hệ với cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi để được giải quyết theo thẩm quyền.