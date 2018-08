Khó buộc tội Đoàn Thị Hương giết ông Kim Jong-nam?

Nhìn lại vụ sát hại Kim Jong-nam Vụ sát hại ông Kim Jong-nam xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur thuộc huyện Sepang, bang Selangor (Malaysia) lúc 9 giờ sáng 13-2-2017. Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi bị úp khăn có tẩm chất độc thần kinh VX vào mặt khi đang trong phòng chờ đi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur để lên máy bay sang Macau sau bảy ngày lưu lại Malaysia. Ông này chết trong quá trình di chuyển đến BV Putrajaya. Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị bắt hai ngày sau khi ông Kim Jong-nam chết, sau khi nhà chức trách Malaysia nhận dạng qua các thước phim an ninh ở sân bay. Bốn nghi can nam giới Triều Tiên đã rời Malaysia trước đó và vẫn đang bị truy nã. Vụ việc gây chú ý lớn với truyền thông quốc tế chủ yếu vì hai nguyên nhân chính: Người bị sát hại là ông Kim Jong-nam, anh của ông Kim Jong-un; và vũ khí sát hại ông này là chất độc thần kinh VX. Đây là vụ giết người đầu tiên bằng chất độc VX ở Malaysia và thứ hai trên thế giới. Vụ việc gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, cả hai nước đều triệu hồi đại sứ, lệnh công dân mình phải rời khỏi nước kia. Gia đình Đoàn Thị Hương rất buồn Tờ New York Times cho biết: Sau khi phiên tòa kết thúc và hai bị cáo vẫn chưa được tuyên trắng án, gia đình của bị cáo Đoàn Thị Hương nói rằng họ rất buồn. Cha của Đoàn Thị Hương, ông Đoàn Văn Thạnh, nói rằng ông không thể chợp mắt được vào đêm trước ngày tòa ra phán quyết. “Tôi đã nghĩ rằng con gái tôi sẽ được tuyên vô tội” - ông Thạnh nói. Theo New York Times, thẩm phán phiên tòa đã có thể tuyên trắng án với các bị cáo nhưng họ vẫn phải tiếp tục bước vào phiên biện hộ chống cáo buộc giết người vì phía công tố vẫn có bằng chứng để tiếp tục phiên tòa này. Trong khi đó, Đại sứ Indonesia tại Malaysia Rusdi Kirana nói rằng ông “rất sốc” trước các phán quyết của tòa rằng các bằng chứng được đưa ra cho đến lúc này vẫn đủ cơ sở để tiếp tục phiên tòa buộc tội giết người với các bị cáo, trong đó có công dân Siti Aisyah của Indonesia. Dù cho rằng thẩm phán nên tuyên trắng án, thả tự do cho hai bị cáo nhưng Đại sứ Rusdi Kirana vẫn khẳng định chính phủ Indonesia vẫn tuân thủ phán quyết. Phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Bị cáo Siti Aisyah sẽ là người tự biện hộ đầu tiên cho bản thân chống lại cáo buộc giết người và bị cáo Đoàn Thị Hương cũng đã nói trước tòa rằng cô cũng sẽ tự biện hộ. TRẦN QUANG