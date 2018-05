Ông Kim sợ bị đảo chính khi rời Triều Tiên đi gặp ông Trump?

Washington Post ngày 23-5 dẫn thông tin từ một số nguồn tin thân cận với quá trình chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều cho rằng điều lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lo lắng nhất không phải là cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà là nguy cơ sẽ xảy ra đảo chính lúc ông ở Singapore.



Theo các nguồn tin, ông Kim lo lắng trong thời gian ông đến Sigapore có thể chính phủ Triều Tiên sẽ bị đảo chính hay các cá nhân thù địch có thể lợi dụng thời điểm này lật đổ ông.



Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngồi) và các tướng lĩnh quân đội nước này. Ảnh: KCNA



“Ý nghĩ ông Kim được an toàn với quyền lực cơ bản là sai” – ông Victor Cha - cựu giám đốc các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush – từng nói năm 2014. Theo ông Cha, các lãnh đạo càng nhiều quyền lực thì càng thiếu an toàn.

Ông Cha từng được Tổng thống Trump đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nhưng đề cử bị rút đầu năm nay vì bất đồng với ông Trump về chính sách với Triều Tiên.