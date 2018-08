Hết hồn học tân trang vùng kín: Chỉ 1 mẫu là ra nghề

Có khá nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh có vùng kín không được thẩm mỹ, bị phì đại kèm theo sa tử cung rất khó chịu, mất tự tin trong sinh hoạt vợ chồng. Do đó, dịch vụ tân trang vùng kín, thu hẹp âm đạo cũng nở rộ.

Học từ 1- 5 mẫu là ra nghề

Trong vai một người không có việc làm, muốn tìm nghề nghiệp ổn định, ra nghề nhanh chóng. Phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đã liên hệ với một số spa tuyển mẫu và dạy tân trang vùng kín, thu hẹp âm đạo.

“Trang đang cần 10 mẫu cắt môi bé và thu hẹp âm đạo. Bạn nào cần tân trang lại “cô bé” của mình thì inbox Trang nha. Giá siêu rẻ”. Lần theo lời rao khá hấp dẫn này, chúng tôi liên hệ với Trang, chủ một spa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).



Bác sĩ phòng khám Đơn vị Niệu nữ BV Bình Dân đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: HL

Khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn sửa sang lại vùng kín, Trang chịu khó gửi cho hàng loạt hình ảnh trước và sau tân trang vùng kín của một số chị em. “Mình đang dạy cho học viên xem nên giá mỗi ca cắt môi bé và thu hẹp âm đạo chỉ có 2 triệu đồng. Bình thường là 5 triệu đồng mỗi ca lận”, Trang chia sẻ.

Trang còn cho biết thêm: “Học viên bên mình học khoảng 1-5 mẫu là ra nghề. Bạn báo ngày lên học là mình sẽ tuyển mẫu. Học riêng cắt môi "cô bé" hoặc thu hẹp âm đạo là 10 triệu đồng, còn học cả hai thì 15 triệu đồng”. Khi phóng viên thắc mắc học thu hẹp âm đạo có khó không thì Trang gửi cho hình ảnh một người bị sa dạ con và nói: “Người ta sinh con rồi nên dạ con sa xuống đó, chỉ cần cắt chỗ thừa và khâu lên thôi”.

“Tuyển số lượng lớn mẫu thu nhỏ, cắt môi bé, sẽ có "cô bé" bao đẹp, bao baby sau một lần cắt với giá sinh viên” là lời chào mời hấp dẫn của một chủ spa ở quận 4.

Khi chúng tôi ngỏ lời muốn học nghề, Dương- chủ spa cho biết học cắt môi bélà 8 triệu đồng. Nếu học cả hai vừa cắt môi bé, vừa thu hẹp âm đạo là 15 triệu đồng, bên Dương bao mẫu.

Chúng tôi bày tỏ băn khoăn nếu chưa có điều kiện mở spa thì đi cắt dạo có được không? Dương trả lời thản nhiên: “Bình thường em. Tuy nhiên có spa thì uy tín hơn”.

Giảm khoái cảm sau khi "tân trang"

ThS - BS Phạm Hữu Đoàn, Trưởng khoa Niệu nữ BV Bình Dân (TP.HCM), cho biết từng tiếp nhận không ít trường hợp khâu hẹp vùng kín không đúng cách hoặc không đúng chỉ định khiến chị em giảm khoái cảm, khó đạt hưng phấn. Ngoài ra nhiều người còn bị viêm nhiễm, đau khi quan hệ, sẹo co rút xấu...

BS Đoàn nhìn nhận, tâm lý người phụ nữ nào cũng muốn đẹp và hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời, bạn tình. Trong cuộc sống, vốn dĩ phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt khi sinh con khiến vùng kín xuống cấp, khiến họ không tự tin. Do đó họ tìm đến những dịch vụ tân trang cũng là điều dễ hiểu.



Dương, chủ cơ sở spa tại quận 4 tuyển tuyển mẫu và nhận học viên phẫu thuật môi “cô bé” và thu hẹp âm đạo. Ảnh: HL

Về mặt y khoa, cắt môi bé không phải là chỉ định y khoa, không phải là bệnh đòi hỏi y học giải quyết nhưng các bác sĩ vẫn thực hiện vì vấn đề văn hoá, đạo đức hoặc nhu cầu của phái đẹp. Tuy nhiên, thu hẹp âm đạo cho se khít hay giải quyết phẫu thuật tạo hình qua âm đạo điều trị tình trạng sa sinh dục lại là một chỉ định y khoa, đòi hỏi phải làm đúng kỹ thuật vì vùng âm đạo có nhiều vi trùng sẽ theo vết mổ để đi vào trong cơ thể gây nhiễm trùng.



Do đó, những nơi không được trang bị phòng mổ, phòng thủ thuật, trang thiết bị đúng quy định thì sẽ không an toàn người bệnh. Ngoài ra, vùng kín của phụ nữ là nơi tập trung các dây thần kinh cảm giác và các cơ, các mô cương, bất kỳ thẩm mỹ trên bộ phận nào cũng có chỉ định. Nếu làm đúng kỹ thuật sẽ không thay đổi nhiều cảm giác do còn bảo tồn dây thần kinh. Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật sẽ gây giảm cảm giác hoặc dị cảm ở vùng đó.

Cũng theo BS Đoàn, người thực hiện thủ thuật phải là bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, được đào tạo, am hiểu về cấu trúc bộ phận đó để bảo tồn được dây thần kinh càng nhiều càng tốt, gây tổn thương ít nhất. Tùy theo mỗi người có vùng khoái cảm khác nhau mà bác sĩ phẫu thuật sẽ tìm hiểu, tư vấn, điều trị để ít ảnh hưởng đến vùng khoái cảm của người phụ nữ.

Nhiều chị em có quan niệm sai lầm thu hẹp âm đạo là làm mới, làm nhỏ phía dưới. Tuy nhiên có những trường hợp thu hẹp lại gây đau thì cuộc yêu diễn ra cũng không được vui vẻ và phải kết thúc giữa chừng, chưa kể tâm lý ngại đau sẽ làm người phụ nữ tránh né chuyện quan hệ vợ chồng. Nếu thu hẹp không đúng cách không sẽ gây đau mãn tính vùng chậu khó điều trị, đặc biệt là tình trạng sa sinh dục sẽ tái phát sau một thời gian. Lúc này việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều.

“Tình trạng sa sinh dục tùy theo mức độ mà có chỉ định điều trị khác nhau như thực hiện những bài tập sàn chậu, thay đổi lối sống. Cạnh đó là chế độ ăn, làm việc hoặc dùng thuốc để bệnh không nặng hơn. Khi điều trị bảo tồn không cải thiện hoặc giai đoạn nặng mới tính phương pháp phẫu thuật. Nếu tình trạng sức khoẻ không cho phép (sức khỏe kém, viêm loét tại chỗ…) thì cần điều trị nội khoa trước khi phẫu thuật hoặc đặt vòng nâng âm đạo. Do đó, chị em nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn cơ sở uy tín, có đăng ký danh mục kỹ thuật do Sở Y tế cấp phép để tránh tiền mất tật mang”, BS Đoàn khuyến cáo.