Argentina – Nigeria: Trên đôi vai của Messi...

Maradona tin vào chiến thắng của Argentina Một ngày trước trận quyết định với Nigeria, huyền thoại Maradona của bóng đá Argentina đã đến thăm đội tuyển và trấn an tinh thần cầu thủ sau trận thua bạc nhược Croatia 0-3. Chia sẻ với truyền thông, Maradona bênh vực Messi hết lời: “Những gì Messi thể hiện trên sân chỉ là phản ánh điều mà cậu ấy nhận được từ đồng đội. Thử hỏi Messi luôn thu hút ít nhất hai cầu thủ đối phương. Vậy những người Argentina còn lại làm gì mà không thể tận dụng khoảng trống do Messi tạo ra?”. Maradona nhấn mạnh Messi và đồng đội phải giành chiến thắng để vào vòng knock out với một niềm tin rất lớn họ không phản bội lại tình yêu của người hâm mộ Argentina.