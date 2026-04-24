Man United gây sốc khi mua cùng lúc 9 cầu thủ 24/04/2026 11:05

(PLO)- Man United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đầy biến động, khi ban lãnh đạo quyết tâm tái thiết đội hình theo cách mạnh tay chưa từng thấy.

Mục tiêu của Man United rất rõ ràng là mang về tới 9 cái tên chất lượng để tạo nền tảng cạnh tranh danh hiệu ngay mùa tới. Thầy trò HLV Carrick đang xếp thứ ba Premier League và rộng cửa dự Champions League, áp lực nâng cấp lực lượng càng trở nên cấp thiết.

Ban lãnh đạo Manchester United muốn đảm bảo rằng bất kỳ ai ngồi ghế huấn luyện chính thức, với Michael Carrick đang là ứng viên sáng giá, cũng có trong tay một đội hình đủ chiều sâu và đẳng cấp.

Trọng tâm nâng cấp nằm ở hàng tiền vệ, nơi MU đã lập danh sách hàng loạt mục tiêu đáng chú ý. Carlos Baleba của Brighton tiếp tục được theo dõi sát sao, dù mức giá từng bị đẩy lên hơn 100 triệu bảng khiến thương vụ trước đó đổ vỡ. Phong độ mùa này của cầu thủ người Cameroon có phần chững lại, mở ra cơ hội để Man United quay lại bàn đàm phán với mức giá “mềm” hơn.

MU muốn chuyển nhượng Carlos Baleba của Brighton (phải). Ảnh: EPA.

Sandro Tonali cũng là cái tên nổi bật khác. Tiền vệ người Ý được đánh giá toàn diện và linh hoạt hơn so với những lựa chọn hiện tại như Casemiro hay Ugarte, những người nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford. Tuy nhiên, mức phí dự kiến ít nhất 80 triệu bảng là rào cản không nhỏ.

Bên cạnh đó, MU còn nhắm tới loạt tài năng trẻ người Anh như Elliot Anderson, Adam Wharton và Alex Scott. Anderson gây ấn tượng mạnh trong màu áo Nottingham Forest và thậm chí được định giá tới 100 triệu bảng. Wharton và Scott cũng không kém cạnh khi liên tục được gọi lên tuyển quốc gia và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.

Một phương án khác là Mateus Fernandes của West Ham đang chơi nổi bật. Đáng chú ý, anh nhận được sự ủng hộ từ đội trưởng Bruno Fernandes, điều có thể tạo lợi thế cho MU trong thương vụ này. Trong khi đó, Joao Gomes của Wolves nổi lên như lựa chọn tiết kiệm hơn, nhất là khi đội bóng của anh đã xuống hạng và có thể buộc phải bán trụ cột.

Quỷ đỏ muốn có Aurelien Tchouameni của Real. Ảnh: EPA.

Không dừng lại ở đó, MU còn cân nhắc một bản hợp đồng lớn mang tính biểu tượng: Aurelien Tchouameni từ Real Madrid. Nếu thành công, đây sẽ là cú hích cực mạnh về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho đội bóng.

Ở hàng thủ, dù đã gia hạn với Harry Maguire và sở hữu nhiều cái tên như Lisandro Martinez, De Ligt hay Leny Yoro, MU vẫn muốn bổ sung thêm kinh nghiệm. Chấn thương và thẻ phạt khiến họ từng phải sử dụng cầu thủ trẻ ở những trận quan trọng, điều không thể lặp lại nếu muốn chinh phục danh hiệu. Đáng chú ý, Man United còn tận dụng tình hình các đội có nguy cơ xuống hạng để “săn hàng giá rẻ”, với Micky van de Ven của Tottenham nằm trong tầm ngắm.

Với kế hoạch chiêu mộ cùng lúc 9 cầu thủ, Old Trafford đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu toàn diện. Đây là một canh bạc lớn để đưa Quỷ đỏ trở lại vị thế cạnh tranh đỉnh cao.