Brazil-Mexico: Không có cửa cho Mexico

(PL)- Toàn đội tuyển Mexico, trong đó có cả đội trưởng Andres Guardado đều có vẻ đầy than vãn vì sao họ lại nhì bảng F để rồi đối đầu với đội nhất bảng E từng năm lần vô địch thế giới… Than thế nhưng sau đó họ lại tìm mọi cách để trấn an nhau.