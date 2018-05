Chặng đấu tất tay, phá vỡ sự thống trị của An Giang

Tuy nhiên, sự thống trị ấy nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ ở chặng đấu quyết định Phan Rang-Đà Lạt, đường dài 115 km.



Ở chặng tranh tài thứ năm, các tay đua chinh phục đồng loạt hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn, nơi được xem là tử địa, chôn vùi rất nhiều khát vọng chinh phục áo vàng của các tay đua.

Tuy hơn hẳn các đối thủ về mặt lực lượng nhưng An Giang khó có thể chịu nổi “nhiệt” trước cuộc tấn công tất tay của các đối thủ sau chặng này. Đầu tiên là chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi do Quàng Văn Cường (30 điểm) đang nắm giữ. Khoảng cách 1 điểm so với Phan Hoàng Thái sẽ là mục tiêu để đối thủ Đồng Tháp tấn công mãnh liệt, vượt lên đánh chiếm soán ngôi.

“Nhất tiễn hạ song điêu”, Phan Hoàng Thái cũng tràn trề cơ hội đoạt luôn danh hiệu áo trắng (đang tạm thuộc về Nguyễn Đắc Thời) dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất sau chặng này. Ở cuộc cạnh tranh chiếc áo vàng chung cuộc, tay đua thuộc đội hai An Giang - Nguyễn Đắc Thời không được đánh giá cao dù ba chặng liên tiếp anh thống lĩnh trên ngôi đầu. Một khi Đắc Thời bị các đối thủ đồng loạt tấn công, các đồng đội Quàng Văn Cường, Sarda Javier… điền vào chỗ trống nên việc đánh áo vàng bật khỏi tay An Giang gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Ngoài ba cuộc chiến kể trên, cuộc tấn công nội dung đồng đội giữa hai êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Khoảng cách giữa hai đối thủ cạnh tranh ngôi vương chỉ vỏn vẹn tám giây đồng hồ, hứa hẹn các cuộc chiến nảy lửa trên đỉnh đèo Prenn, địa điểm cách mức đến chưa đầy 3 km.