Chặng 24 Cúp Truyền Hình, non sông lỗi một nhịp cầu

Lộ trình chặng 24 dự kiến đi qua hai cầy cầu lớn của miền Tây nhưng giờ chót các VĐV chỉ được đua qua cầu Cần Thơ.

Theo lộ trình ban đầu, chặng 24 Cao Lãnh – Cần Thơ dài 93 km. Nhưng do phải di chuyển qua phà do cầu Cần Thơ chưa thông xe, chặng đấu cũng vì thế bị thu ngắn xuống còn 80 km.

Khi cục diện những danh hiệu cao quí nhất giải gần như đã an bài, chặng đấu được xem là cơ hội tốt để các đội đua “chiếu dưới” tìm niềm vui giành chiến thắng chặng. Cơ hội đấy ngay lập tức được các tay đua đội Premium Cycling Vĩnh Long, Quân đội, Hà Nội, Ynghua Đồng Nai, Cần Thơ, Calytos Đồng Tháp và Minh Giang TP.HCM tận dụng đẩy 7 VĐV tấn công tách tốp đầu.



Đoàn đua chia tay Cao Lãnh hướng về TP Cần Thơ.



Các tay đua di chuyển qua phà Cao Lãnh.







Nhóm áo vàng chinh phục cầu Cần Thơ.

Khoảng cách giữa tốp đầu với nhóm Áo vàng cứ thế tăng dần và hình thành hai nhóm lao về đích.

Dù không được đánh giá cao bằng các đàn anh nhưng tay đua trẻ quân đội – Quách Tiến Dũng đã xuất sắc đánh bại Trần Thanh Nhanh (Minh Giang TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Sang (Ynghua Đồng Nai) giành chiến thắng sau 2 giờ 00’47”, lần đầu tiên đăng quang ngôi thắng chặng.



Quách Tiến Dũng chiến thắng với phong cách chào quen thuộc của các tay đua quân đội.

1 phút 55 giây sau nhóm áo vàng cán mức đến Cần Thơ. Kết quả không ảnh hưởng đến các danh hiệu chung cuộc khi áo vàng vẫn thuộc về Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) thống trị giải thưởng áo xanh trong khi áo trắng do Ngô Văn Phương (BVTV An Giang) nắm giữ.

Ngôi nhất đồng đội sau 24 chặng tiếp tục được êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM duy trì, xếp trên Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

8 giờ sáng 25-4, các tay đua tranh tài chặng ski dài 45 km vòng quanh TP Cần Thơ.

Diễn tiến chặng 24 Cúp Truyền Hình TP.HCM 2018. Clip: MQ