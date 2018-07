‘Chiếc cúp tại Nga hơn ngàn lần chiếc cúp ở Anh năm 1966’

“Bóng đá Anh sẽ vượt qua áp lực chưa từng thấy để lên ngôi vô địch World Cup 2018!”.



Ở tuổi 76, ông Geoff Hurst nói với hậu bối Harry Kane: “Bạn có thể giành chiến thắng World Cup và chiếc cúp tại Nga năm 2018 lớn hơn gấp hàng ngàn lần so với năm 1966”.

Geoff Hurst tự tin: “Tuyển Anh có khả năng đánh bại cả ba đối thủ còn lại có mặt ở bán kết. Sở dĩ tôi nói giá trị của chiếc cúp lần này hơn thời trước là do các phương tiện truyền thông và mạng xã hội phủ sóng lớn gấp hàng ngàn lần so với lúc đó. Các cầu thủ Anh ở Nga sẽ nhận thức đầy đủ những gì đang xảy ra trong nước. Họ sẽ thấy những bức ảnh và cảnh quay người hâm mộ ăn mừng chiến thắng. Tất cả đều biết quốc gia luôn đứng ngay sau họ ủng hộ hết mình. Thầy trò Southgate luôn tự hiểu phải cố gắng để gặt hái thành công. Và đó là một điều tốt”.



Huyền thoại Anh Geoff Hurst năm 1966 nâng cao cúp vàng (ảnh phải) và bây giờ. Ảnh: DAILY EXPRESS

Sir Geoff hào hứng: “Nếu bạn hỏi tôi trước giải đấu này, tôi sẽ rất vui khi nhận định đội bóng trẻ của Anh sẽ vào đến tứ kết. Nhưng bây giờ, sau những gì tuyển Anh đã thể hiện, tôi tin rằng chúng tôi có thể đi đến cuối con đường. Đội duy nhất mà tôi sợ chơi thay cho tuyển Anh là Brazil. Thắng đối thủ từng năm lần vô địch thế giới là khó khăn hơn cả. Còn lúc này tôi cảm thấy tuyển Anh dễ dàng hơn rất nhiều để đăng quang”.

Geoff nói về HLV Gareth Southgate so với cố HLV Alfred Ramsey trong chiến thắng cách đây 52 năm: “Alfred Ramsey rất tin tưởng chúng tôi, những cầu thủ do anh ấy chọn và tạo ra một tinh thần đồng đội to lớn. Gareth bây giờ đã truyền cho đội Anh những tình bạn thân thiết, giống như Sir Alfred đã làm. Cả hai thời kỳ các HLV đều có một lối chơi rất rõ ràng.

Có lẽ một điểm khác biệt lớn là chúng tôi thời 1966 có bốn cầu thủ đẳng cấp thế giới là Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton và Jimmy Greaves. Còn hiện tại, đội hình này không có các cầu thủ như vậy, tất cả họ đều có cùng đẳng cấp. Họ còn khá trẻ và sự nghiệp vẫn ở phía trước. Nhưng nếu đội hình này vô địch thế giới năm 2018, họ đều sẽ được xem như những người hùng cho phần còn lại của cuộc đời, giống như đội hình năm 1966. Riêng với Gareth Southgate, chắc chắn anh ta sẽ được phong tước hiệp sĩ, nhanh hơn thời của Sir Alfred Ramsey”.