Lí do thật sự Zidane chia tay Real Madrid là vì… sao MU

Trong cuộc họp báo bất thường vào thứ năm tuần trước, HLV Zidane đã bất ngờ nói lời chia tay chức HLV trưởng CLB Real Madrid, chỉ 5 ngày sau khi giúp Real đăng quang ngôi vô địch Champions League lần thứ ba liên tục.

Bất đồng trong vấn đề chuyển nhượng với Perez khiến Zidane ra đi.



Trong buổi họp báo này, Zidane tiết lộ nguyên nhân chia tay là do Real đã đạt giới hạn và rất khó để CLB giành chức vô địch Champions League lần thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, hôm nay (5/6), tờ The Sun (Anh) đã đăng tải thông tin bất ngờ, theo đó, lí do thật sự Zidane chia tay Real là do không tìm được tiếng nói chung với chủ tịch Florentino Perez trong vấn đề chuyển nhượng của Real Madrid ở mùa giải tới.

Mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa Perez và Zidane trong vấn đề chuyển nhượng của Real Madrid



Cụ thể, trong khi Zidane muốn mua Eden Hazard của Chelsea thì Perez lại muốn đem về thủ thành David de Gea của Manchester United. Chính vì điều này mà Zidane đã có những tranh cãi gay gắt với chủ tịch Real Madrid, Perez.

Thủ thành Navas của Real hiện đang chơi cực ổn và Zidane cảm thấy không cần thiết mua ngôi sao của MU, De Gea, trong khi Perez thì không nghĩ như vậy. Ông tin rằng, De Gea vừa có thể nâng tầm chuyên môn cho Real vừa có thể nâng cao hình ảnh của CLB, bởi De Gea là người Tây Ban Nha chính gốc, lại sống ở Madrid.

Trong buổi thảo luận với Perez, Zidane đã bực tức nói rằng, “Tôi đã nói xong rồi. Ông hãy chăm lo cho đội bóng”. Còn trong buổi họp báo chia tay Real Madrid, Zidane chia sẻ, “Tôi đã quyết định không tiếp tục với Real Madrid trong mùa giải tới. Đối với tôi và tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng, đây là thời điểm thích hợp để thay đổi. Đó không phải là quyết định dễ dàng”.

Zidane tuyên bố rời Real Madrid trong buổi họp báo.



Để thay thế HLV 45 tuổi người Pháp, hiện Real Madrid đang nhắm đến 3 cái tên, đó là cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger, HLV trưởng Tottenham, Mauricio Pochettino và cựu cầu thủ huyền thoại của Real Madrid, Guti.