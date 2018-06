Khai mạc World Cup và món ‘đặc sản’ Nga

“Đặc sản” Brazil 2014 là vũ điệu samba đầy màu sắc thì “đặc sản” đêm khai mạc tại Nga (bắt đầu lúc 20 giờ) là 500 vũ công, những VĐV thể hình, VĐV nhào lộn tham gia biểu diễn một tiết mục hoành tráng, mô tả tất cả những gì thuộc về nước Nga.



Buổi lễ này cũng được xem là một phần thu nhỏ nhưng hiện đại hơn mà thế giới từng chứng kiến một Olympic Moscow hoành tráng. Buổi lễ sẽ khép lại với màn pháo hoa rực rỡ đúng chất Nga.





Ngoài ra, người xem sẽ được thưởng thức những giọng ca nổi tiếng. Ca sĩ nhạc thính phòng người Nga Aida Garifullina sẽ song ca với nam ca sĩ Robbie Williams và có thêm sự góp mặt của “người ngoài hành tinh” Ronaldo (phần vai diễn của Ronaldo vẫn được giữ bí mật).

Ngoài ra, phía chủ nhà còn có các danh cầm Denis Matsuev cùng các ca sĩ opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov và Albina Shagimuratova tham gia biểu diễn.

Bài hát chính thức của World Cup 2018 Live It Up sẽ được thể hiện bởi Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ người Albania Era Istrefi.