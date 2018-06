Khi ‘chuột túi’ mơ bẻ cựa ‘gà trống Gaulois’

Vị HLV người Hà Lan này từng đưa “cơn lốc màu da cam” vào đến chung kết World Cup 2010 và chỉ chịu thua Tây Ban Nha thời kỳ đỉnh cao của Tiki Taka.



Trong trận đầu ra quân, đàn “chuột túi” dù không được đánh giá cao nhưng vẫn mơ một giấc mơ đánh bại “gà trống Gaulois” Pháp. Úc đang là nhà vô địch châu Á nhưng “lai lịch” giành vé đến Nga rất lận đận qua hai cửa play off với bốn trận gặp Syria và Honduras. Trong đó ở lượt play off thứ nhất họ suýt “chết” trước Syria. May mà nhờ lão tướng Tim Cahill, 38 tuổi đã ghi hai bàn ở lượt đi…

Cứ tưởng như “chuột túi” không tương tác được với phong cách bóng đá “hard rock” của HLV Van Marwijk nhưng kể từ ngày vị HLV Hà Lan này dẫn dắt thì Úc khởi sắc hẳn.

Massimo Luongo, tiền vệ đang chơi cho Queens Park Rangers, nói: “Nếu mang đội tuyển Pháp ra so sánh với Úc thì quả là khó, họ có những cầu thủ hàng đầu như Pogba, Griezmann, Mbappe, Dembele… nhưng chúng tôi là sức mạnh tập thể, là tinh thần chiến đấu đồng đội. Tôi tin Úc sẽ đánh bại Pháp”.

Ngoài Luango thì còn gương mặt sáng giá khác chơi vai trò tiền vệ sáng tạo là Aaron Mooy đang chơi cho Huddersfield ở Premier League.