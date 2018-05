Lý Hoàng Nam mất chức vô địch về tay đối thủ 16 tuổi

Trận chung kết giải F1 kéo “dài kỷ lục” hai ngày, dời đến hai lần do điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Huế. Trong ngày 6-5, khi Tseng đang dẫn Hoàng Nam 6/3; 5/5, trọng tài chính quyết định cho dừng trận đấu do dàn đèn sân An Cựu (Huế) không đủ độ sáng.



Có thứ hạng cao hơn nhưng Lý Hoàng Nam không thể đánh bại Tseng Chun Hsin. ẢNH: VTF

Với cương vị hạt giống số 1, Lý Hoàng Nam được đánh giá cao hơn đối thủ người Đài Loan. Tuy mới 16 tuổi nhưng Tseng Chung Hsing từng đoạt ngôi á quân Grand Slam trẻ Úc mở rộng 2018. Trên đường vào chung kết, Tseng từng biến các hạt giống số 4 - Yamasaki (Nhật Bản), hạt giống số 2 - Halebian (Mỹ) thành bại tướng.

Tseng sở hữu những bước chân di chuyển rất linh hoạt, lối đánh tinh quái, ra lực căng và điều bóng cực tốt về phía cuối sân. Trong khi đó, hạn chế của Lý Hoàng Nam về tầm vóc lẫn thể lực đã không thể giúp tay vợt Việt Nam lật ngược tình thế ở cuộc “tái đấu” vừa kết thúc cách đây ít phút.

Tay vợt 16 tuổi người Đài Loan xuất sắc đăng quang chức vô địch Men's Futures F1 Việt Nam. ẢNH: CMQ



Ở trận đấu tiếp này, Hoàng Nam cầm giao bóng vượt lên dẫn 6/5 nhưng Tseng Chung Hsing vẫn bình tĩnh quân bình, rồi kết thúc loạt tiebeak chóng vánh thắng chung cuộc 7/6.

Với việc tích lũy thêm 10 điểm thưởng, Lý Hoàng Nam đang giữ hạng 461 ATP sẽ tăng khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng nhà nghề thế giới.

Tại giải đấu F2 khai mạc sáng nay (7-5), Hoàng Nam tiếp tục tham dự với cương vị hạt giống số 1 đơn nam. Cũng trong ngày ra quân, hai tay vợt Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại các đối thủ Úc tỉ số 2-1 ghi tên vào vòng hai.