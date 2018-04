Quy trình ngược liên quan cái chết của trọng tài Tân

Đã có những trường hợp được khuyến cáo không cho kiểm tra thể lực Một thành viên từng tham gia trong ban tổ chức lớp tập huấn cho trọng tài trước các giải đấu cho biết: “Cùng gặp sự cố như trọng tài Tân trong lần kiểm tra này còn có trọng tài trẻ Dương Hữu Phúc cũng bị ngất do thiếu ôxy. May mà sau đó Phúc đã tỉnh lại và bị nghi là có vấn đề về tim mạch vì vậy ban tổ chức lớp để Phúc dừng làm nhiệm vụ ở giải năm nay. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của người làm công tác trọng tài lần này mà thôi. Trước đây có những lớp tập huấn trước giải, sau phần kiểm tra y tế tổng quát tại bệnh viện từng có hai trọng tài FIFA không được hành nghề vì lý do sức khỏe do khuyến cáo của các bác sĩ kết luận có vấn đề về tim mạch. Cụ thể là trọng tài Châu Đức Thành (Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Minh (Đồng Nai). Hai trọng tài này lúc đó đã bị loại luôn và không qua kiểm tra thể lực. Bây giờ qua sự cố Dương Ngọc Tân, giới trọng tài nhắc lại hai trường hợp cụ thể trên và nói rằng họ may mắn vì có kiểm tra y tế đúng quy trình và có kết luận của các y bác sĩ nên không rơi vào trường hợp gắng sức rồi đột quỵ như trọng tài Tân…”. NG.H