Tây Ban Nha – Morocco: Không thể có địa chấn!

Trên lý thuyết, Tây Ban Nha (4 điểm) vẫn có thể dừng cuộc chơi nếu thua Morocco (0 điểm) và Iran (3 điểm) hòa Bồ Đào Nha (4 điểm) với tỉ số cao. Theo điều lệ, khi có hai đội trở lên bằng điểm thì ưu tiên hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, đối đầu và điểm fair play.



Dĩ nhiên, Tây Ban Nha chỉ cần hòa là bất chấp trận còn lại bởi họ đang hơn Iran 1 điểm, có cùng điểm và các chỉ số phụ khác so với Bồ Đào Nha nhưng xếp trên nhờ điểm fair play (Tây Ban Nha chỉ có một thẻ vàng, còn Bồ Đào Nha có hai thẻ vàng).

Từ vận may của Diego Costa phá lưới Iran ở lượt đấu trước và nhờ công nghệ VAR từ chối một bàn thua, Tây Ban Nha đang dễ thở nhất ở bảng B. Điềm may khác của bóng đá xứ sở bò tót còn là đối thủ Morocco đã bị loại sớm do thua cả hai trận nên chắc chắn họ ít động lực để làm khó đối thủ.



Tây Ban Nha tiếp tục thăng hoa với lối chơi tấn công toàn diện. Ảnh: GETTY IMAGES

Tây Ban Nha sau lần suýt thắng Bồ Đào Nha trong trận ra quân vẫn là một ứng cử viên nặng ký không chỉ ở vòng bảng. Thậm chí họ càng nguy hiểm hơn sau những bài học rút ra từ 180 phút đã qua với trận thắng nhọc đại diện châu Á. Cho nên việc Tây Ban Nha có một thế trận dễ dàng ở lượt cuối và thắng đậm Morocco rất dễ xảy ra.

Tây Ban Nha vẫn rất lợi hại với kiểu đá tiki taka nâng cấp với những đường chuyền dài khi cần và sút xa ở mọi cự ly, kết hợp các tình huống cố định bài bản.

Bóng đá Tây Ban Nha vẫn là một thế lực mạnh, có khả năng lớn đăng quang tại đấu trường World Cup kỳ này, dù trước khi bóng lăn đã táo bạo trảm HLV Lopetegui và đưa Hierro vào chữa cháy. Họ muốn chứng tỏ mình không yếu đi sau những thay đổi. Các đấu sĩ bò tót chơi thực dụng và cân bằng hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự với những ngôi sao đương thời. Diego Costa đang son đã ghi ba bàn cho Tây Ban Nha sau hai trận đấu và rất khao khát ngôi vị số một cá nhân ở cúp thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển Morocco may mắn trở lại sân chơi World Cup sau 20 năm và lấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự làm nền tảng. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha bản lĩnh và giàu kinh nghiệm hơn, khả năng giữ sạch lưới rồi tìm cách đá thắng thủ thành De Gea là rất thấp.

Tây Ban Nha sau thất bại ở World Cup và Euro gần nhất đang muốn lấy lại những gì mình đã mất. Thầy trò HLV Hierro còn có nhiều động lực… thắng đậm Morocco và thừa sức làm điều đó nhằm chắc chắn giữ ngôi nhất bảng.