Tay đua Phan Hoàng Thái “nhất tiễn hạ song điêu”

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp cũng vượt mặt Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang lên dẫn đầu.

Chặng Phan Rang – Đà Lạt đường dài 113 km, các tay đua chinh phục hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn, địa điểm được xem là trọng yếu trong mọi cuộc tấn công hướng đến các giải thưởng chung cuộc.

Đoàn đua vào chân đèo Ngoạn Mục.



Nếu trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, Phan Hoàng Thái chấp nhận về nhì sau Ali Khademi (Bảo Vệ Thực Vật An Giang) thì tại đỉnh Prenn (cách trung tâm Đà Lạt khoảng 2 km), tay đua người Đồng Tháp xuất sắc đánh bại hai đối thủ ngoại quốc Ali và Sarda Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vượt lên chiếm áo chấm đỏ từ tay Quàng Văn Cường của An Giang.

Với cú tấn công mạnh mẽ đỉnh đèo Prenn cùng vị trí hạng nhì chặng, tuyển thủ quốc gia Hoàng Thái cũng xuất sắc đoạt luôn vị trí dẫn đầu giải thưởng chiếc áo trắng (dành cho các VĐV dưới 20 tuổi) từ tay Nguyễn Đắc Thời (Bảo Vệ Thực Vật An Giang).

Tay đua Phan Hoàng Thái giành cú đúp áo chấm đỏ (vua leo núi) và giải thưởng áo trắng trẻ xuất sắc.



Ngoại binh Sarda Javier giành chiến thắng chặng năm...



... vươn lên tiếp quản chiếc áo vàng sau năm chặng.



Cú “nhất tiễn hạ song điêu” của Phan Hoàng Thái cũng chứng minh thực lực đường đèo của các tay đua Việt Nam không thua gì so với các cuarơ quốc tế dự giải.

Chiến thắng chặng sau 3 giờ 35’28” thuộc về Sarda Javier – tay đua người Tây Ban Nha đầu quân cho An Giang. Ali Khademi cán mức vị trí thứ ba. Với khoảng cách hơn 1 phút tạo ra so với tốp sau, Sarda Javier chính thức vươn lên tiếp quản chiếc áo vàng danh giá từ đồng đội Nguyễn Đắc Thời.

Không chỉ mất hai danh hiệu cá nhân, êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mất luôn ngôi đầu nhất đồng đội vào tay đại kình địch Dược Domeco Đồng Tháp. Khoảng cách 10 giây tuy ngắn ngủi nhưng cực khó san lấp, bởi giải đấu chỉ còn hai chặng tranh tài lộ trình đường bằng phẳng.

Sáng 29-5, đoàn đua thi đấu chặng sáu Đà Lạt – Bảo Lộc đường dài dự kiến 100 km.