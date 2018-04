Cánh cửa đi tiếp gần như đã 'sụp' với SL Nghệ An

Tối qua (24-4), SL Nghệ An làm khách trước Johor Darul Tazim (JDT) ở lượt trận cuối cùng vòng bảng và thua 2-3. Cánh cửa đi tiếp hầu như đã đóng sụp với đại diện thứ hai của Việt Nam ở đấu trường hạng hai cấp CLB châu lục.



SL Nghệ An khởi đi AFC Cup rất tốt

SL Nghệ An làm khách trước JDT và “chơi chấp Tây”. Nếu như chủ nhà JDT chơi đủ ba tây thì SL Nghệ An có ngoại binh duy nhất là Olaha nhưng cũng không đá trận này. Đã vậy tuyển thủ U-23 Phạm Xuân Mạnh thì không thể đá do chấn thương, Phan Văn Đức thì vào sân từ băng ghế dự bị.



Trận đầu sang Singapore làm khách, SL Nghệ An đánh bại Tampines Rovers

SL Nghệ An bị thủng hai bàn trước do công Safawi Rashid và Syafiq Ahmad vào các phút 36 và 39, rồi có SL Nghệ An có hai bàn san bằng do công Viết Nguyễn và Tuấn Tài (phút 41 và 45+1). Tuy nhiên, chủ nhà JDT vượt lên dẫn 3-2 phút 67 do công Safiq Rahim, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.



Lượt đi thì SL Nghệ An đánh hại JDT 2-0 tại Vinh. Sau sáu trận vòng bảng, ngoài Persija Jakarta dẫn đầu với 13 điểm thì SL Nghệ An và JDT có cùng 10 điểm nhưng SL Nghệ An được xếp nhì do tốt hơn về đối đầu trực tiếp.



...Nhưng rồi SL Nghệ An cũng nhạt nhòa ở giải này về cuối

Song đối chiếu theo ba đội hạng nhì của ba bảng ASEAN thì SL Nghệ An quá khó để tranh suất nhì duy nhất vào bán kết khu vực ASEAN (gồm ba đội nhất ba bảng và một đội nhì). Hiện nay ở bảng F (chiều 25-4 mới đá lượt trận cuối cùng), CLB Home Utd của Singapore đã có 10 điểm, chỉ số phụ tốt hơn với điểm và hiệu số bàn thắng bại 13/6 còn SL Nghệ An là 8/5. Cơ hội đi tiếp của SL Nghệ An vì thế là vô cùng bé.



Trong khi đó đại diện thứ hai của Việt Nam là FLC Thanh Hóa (5 điểm) chiều nay sẽ tiếp đội đầu bảng Yangon Utd nếu có thắng và lên ngôi nhì bảng thì Thanh Hóa vẫn chỉ có 8 điểm không thể cạnh tranh cùng Home Utd hoặc SL Nghệ An ở vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Coi như hai đại diện của Việt Nam sẽ chia tay AFC Cup 2018 ngay sau vòng bảng rồi.