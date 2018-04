Đội của hoàng tử Malaysia muốn ghi 5 bàn vào lưới SL Nghệ An

19 giờ hôm nay (24-4, giờ VN) hai trận cuối vòng bảng, bảng H, AFC Cup sẽ cùng lúc diễn ra trên đất Singapore và Malaysia. SL Nghệ An làm khách trước đội Johor Darul Tazim (JDT), đội bóng của hoàng tử Ismail, vừa từ chức chủ tịch LĐBĐ Malaysia hồi tháng trước.



SL Nghệ An vẫn không tự quyết được số phận

HLV Raul Longhi của JDT đang ủ mưu đánh bại đội khách SL Nghệ An với 5 bàn trắng để mơ đến ngôi nhì bảng và chờ so đọ ba đội nhì của ba bảng Đông Nam Á để chọn đội duy nhất cùng ba đội đầu bảng vào bán kết khu vực ASEAN.



Lượt đi trên sân Vinh thì chính SL Nghệ An đã đánh bại đối thủ 2-0. Tuy nhiên trên sân nhà thì JDT chơi rất khác, rất ấn tượng. Hiện nay họ đang nắm kỷ lục từ giải trong nước đến quốc tế là 45 trận bất bại.



Còn Persija Jakarta đang nắm số phận của mình

Cũng cần nói thêm, AFC Cup những năm gần đây có sự thay đổi. Khu vực ASEAN được AFC bố trí ba bảng đấu. Sau vòng bảng chọn ba đội dẫn đầu bảng cùng việc xác định một đội nhì có thành tích tốt nhất vào đá bán kết. Từ đó, 4 đội đá chéo để chọn ra một đội duy nhất đi tiếp đấu với những khu vực khác.



Hiện nay ở bảng H, SL Nghệ An đang cùng có 10 điểm với đội đầu bảng Persija Jakarta, nhưng SL Nghệ An xếp nhì do thua đối đầu (hòa sân Vinh 0-0 và Persija thắng 1-0 trên sân nhà).



JDT dù thua 0-2 tại Vinh nhưng không dễ gì SL Nghệ An có điểm trên sân của họ

Cục diện bảng H như sau: 1- Persija Jakarta (10 điểm), 2- SL Nghệ An (10 điểm), 3- JDT (7 điểm), 4- Tampines Rovers (1 điểm). Lượt trận cuối cùng tối nay, Persija Jakarta làm khách trước Tampines Rovers ở Singapore. Dù là chơi sân khách nhưng khả năng Persija lấy 3 điểm để duy trì ngôi đầu là rất lớn, bởi Tampines Rovers đã không còn cơ hội nên khó có động lực “chiến đấu”. Chính vì thế khả năng sáng cửa là SL Nghệ An phải thắng JDT để chiếm ngôi nhì có thành tích tốt khi ba bảng ASEAN kết thúc mà đem ra so đọ chỉ số phụ mà thôi.



Nhưng JDT chơi sân nhà thì rất mạnh. Lượt đi JDT thua tại Vinh 0-2, nên nếu như tối nay SL Nghệ An thua 0-1 cũng có thể duy trì ngôi nhì bảng (chỉ số đối đầu). Tuy nhiên để tăng cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt thì SL Nghệ phải thắng để khi mang ba đội nhì của ba bảng ASEAN ra so sánh thì SL Nghệ An ưu thế hơn.

Theo nhận định của chúng tôi, cửa đi tiếp của SL Nghệ An là 50-50. Nếu thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thắng đối thủ trên đất Malaysia thì cơ hội đi tiếp là cao, nhưng JDT chơi trên sân nhà Laksin thì họ rất mạnh và nguy hiểm. Nếu SL Nghệ An chia điểm thành công với JDT tối nay thì cũng là kết quả không tồi.