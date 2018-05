Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 21-5 đến 11-6 tại sân Hà Nam, quy tụ bảy đội bóng gồm chủ nhà Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TNG Thái Nguyên, TP.HCM I, TP.HCM II, Sơn La và Than KSVN.



TP.HCM I sau ba năm liền nâng cúp vô địch tiếp tục được giới chuyên môn nhận định là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Hà Nội dù cùng lúc chia tay ba tuyển thủ Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung vẫn được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh ngôi nữ hoàng.

Với đội chủ nhà, HLV Nguyễn Thế Cường bộc bạch dù thiếu trung vệ Minh Anh (giải nghệ), Nguyễn Thị Nguyệt chấn thương nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn đặt mục tiêu vào tốp 4 tranh chức vô địch.

Riêng với Than KSVN (năm 2017 thua TP.HCM I ở bán kết sau loạt sút luân lưu), HLV Đoàn Minh Hải hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới vào tinh thần thi đấu của các cô gái vùng than. Trong khi đó, ba đội “chiếu dưới” là Sơn La, TP.HCM II và TGN Thái Nguyên an phận “lót đường”.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (đi và về), chọn bốn đội dẫn đầu vào tranh vòng bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì được 200 triệu đồng và hạng ba được 100 triệu đồng.