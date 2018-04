Ví như đội V-League Nam Định không chút khó khăn… thua đội hạng nhất Bình Phước 0-2 hay CLB Sài Gòn ngã ngựa nặng nề 0-5 trước chủ nhà Hà Nội.



Phải nói thẳng ra Nam Định và Sài Gòn không có tham vọng đi sâu vào Cúp quốc gia, do nội lực yếu còn phải chia sức cho sân chơi V-League. Sau sáu vòng đấu, Nam Định vẫn chưa biết thắng và thua đến năm trận, nằm cuối bảng V-League thì còn tâm sức đâu mà chơi Cúp quốc gia? Tương tự, Sài Gòn mới thắng có một trận, nằm áp chót bảng, lo trụ hạng đã hết hơi.

Các đội bóng bỏ Cúp quốc gia là chuyện biết rồi, khổ lắm, mùa nào cũng nói. Nhưng phải ở trong chăn mới biết rận to cỡ nào. Rất nhiều CLB không đủ lực, không thừa tiền nên càng đi sâu vào Cúp quốc gia rồi chẳng may… vô địch lại càng phiền phức.

SL Nghệ An năm ngoái đăng quang cúp và đầu mùa này phải đá AFC Cup. Họ chơi mấy trận đầu thắng to nhưng càng đá càng mệt và thành tích cứ tỉ lệ nghịch với V-League. Cho dù HLV Nguyễn Đức Thắng luôn nhấn mạnh SL Nghệ An chơi giải AFC Cup vì danh dự và màu cờ sắc áo, họ vẫn có cách… bị loại bởi suy cho cùng, V-League mới là nồi cơm của CLB.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh chạy chợ ăn từng bữa V-League mới thấu hiểu việc bỏ tiền và chia sức ra chơi Cúp quốc gia với phần thu từng trận thắng không đủ bù chi. Cho nên rất nhiều đội thà bỏ cúp, còn hơn phải nặng đầu lo nghĩ và giật gấu vá vai.