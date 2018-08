Sốt với lực lượng an ninh Asiad 18

Lực lượng chống khủng bố, các lực lượng phản ứng nhanh thuộc Cục An ninh, quân đội của Indonesia sẽ được huy động tốt đa cho kỳ Asiad 18.



Diễn tập chống khủng bố trước thềm Asiad 18

Asiad 18 diễn ra giữa lúc đất nước Indonesia có những bất ổn về mặt an ninh khi cách đây không lâu là những vụ đánh bom khủng bố ở một số thành phố lớn. Bọn khủng bố thì tìm mục tiêu nơi đông người, khách quốc tế để số “ra tay”. Asiad là mục tiêu béo bở nhất vì ở đó có hàng ngàn nhà báo của các hãng thông tấn quốc tế tề tựu về. Mục đích của khủng bố thì luôn là muốn gây tiếng vang.



Diễn tập chống khủng bố của Indonesia

Những ngày qua, một số môn thi đấu tại Asiad như bóng đá, bóng rổ, các môn dưới nước diễn ra trong an bình. Điều đó có một phần đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh.



Ngày mai (18-8), đêm tổng khai mạc trên sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta thì lực lượng an ninh sẽ rất căng. Ngoài việc bố trí lực lượng xung quanh và trong sân thì những nơi còn lại của thủ đô cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cả thủ đô Jakarta và Palembang nằm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh của chủ nhà Indonesia.



Các phương tiện bọc thép, chống khủng bố bố trí dày ở Jakarta

Không phải con số vài chục ngàn mà Indonesia bố trí đến 100 ngàn nhân viên an ninh chuyên nghiệp đặc biệt từ ba lực lượng là an ninh dân sự, an ninh quân đội và an ninh cảnh sát cùng làm nhiệm vụ. Nhất là các lực lượng phản ứng nhanh, chống khủng bố là hoạt động với tần suất cao nhất.



Nếu một Asiad 18 diễn ra trong bình an và không có sự cố đáng tiếc nào thì đó là nhờ một lực lượng an ninh dày đặc túc trực và chờ lệnh ngày đêm không ngưng nghỉ của chủ nhà Indonesia.

Đêm 18-8, lễ khai mạc Asiad 18 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Bung Karno của thủ đô Jakarta và Palembang. Đại hội Asiad 18 bế mạc vào ngày 2-9.