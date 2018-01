U-23 Việt Nam chơi cạn vốn ở trận cuối

Tuy nhiên, lần đó U-23 Việt Nam gần như đá bằng đội hình hai giúp thầy Park thử nghiệm để chọn ra lực lượng hay nhất cho vòng chung kết U-23 châu Á.



Cũng cần biết ở trận đấu ấy, thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải ngồi ghế dự bị, nhường chỗ cho đồng đội thử lửa. Hơn nữa, ông Park muốn đối thủ phải bộc lộ hết sức mạnh đã chọn sơ đồ 3-4-3 chơi tấn công ăn miếng trả miếng.

Hai bàn thắng của U-23 Uzbekistan đều do sai lầm cá nhân, một do Duy Mạnh phá bóng hụt và một do thủ môn Văn Hoàng để rơi bóng cho đối thủ đá bồi. Công Phượng ghi bàn gỡ cho U-23 Việt Nam từ một pha sút phạt đền khi hậu vệ Uzbekistan phạm lỗi với Hồng Duy.

Có một điểm chung thú vị của HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp Ravsan Khaydarov ở trận giao hữu là đều xáo trộn số áo của các cầu thủ để không ai nhận ra nhau. Đến giờ ông Park mới bật mí U-23 Uzbekistan có nhiều thay đổi so với trận đá chơi đấy. Tuy nhiên, ông vẫn nhìn ra sự lợi hại của các tiền vệ biên, đặc biệt là số 8 Yakhshiboev và chân sút số 10 Sidikov.

Ông Park đánh giá U-23 Uzbekistan đá bóng giàu kỹ thuật, thể lực và biết cách tổ chức thế trận rất tốt. Tuy nhiên, U-23 Việt Nam chắc chắn sẽ chơi cạn vốn trong một trận đấu để đời.

Và thầy trò ông đã vượt qua tất cả để có mặt trong trận đấu lịch sử này. Tin vui cho thầy trò ông Park là đông đảo cổ động viên Việt Nam đã kịp có mặt tại Thường Châu để tiếp lửa cho thầy trò ông thêm sức mạnh và thêm ấm áp để hoàn thành sứ mệnh lịch sử.