VTV vẫn chờ hạ giá bản quyền Asiad 18

Vài ngày trước World Cup 2018, VTV sau nhiều lần nhấn mạnh không thể lãng phí tiền của cho bản quyền truyền hình so với khả năng của mình đã đánh tiếng không mua thì bỗng dưng có nhà tài trợ nhảy vào đưa sóng về Việt Nam. Con số 6 triệu USD cho bản quyền World Cup không lớn so với nhiều quốc gia có nền truyền hình mạnh mẽ và nhanh nhạy nhưng ở Việt Nam thì không, do đặc thù lẫn thói quen xem miễn phí.



Lần này, hơn nửa tháng trước giờ khai mạc Asiad, VTV tiếp tục chia buồn với bạn xem đài yêu thể thao vì không thể mua bản quyền truyền hình đội tuyển Olympic Việt Nam, tuyển nữ thi đấu và một số môn khác như bắn súng, điền kinh, bơi,… Theo đó, VTV chia sẻ mình đã nỗ lực đàm phán nhưng khó khăn lớn nhất là giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWorld Corp., công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội, đặt ra quá cao.



Sau chức á quân U-23 châu Á, thầy trò Park Hang-seo “có giá” hơn trong mắt giới hâm mộ. Ảnh: HUY PHẠM

VTV không tiết lộ khoản tiền phải bỏ ra nhưng con số bí mật đồn đoán là hơn 1 triệu USD. Với khả năng tài chính của mình, VTV đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý. Vì thế VTV không thể mua bản quyền Asiad 18.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bản quyền truyền hình Asiad 18 tăng cao nhưng chủ yếu là do đối tác đo lường rõ hiệu ứng từ thầy trò Park Hang-seo mang đến sau lần bất ngờ lên ngôi á quân U-23 châu Á. Họ nắm được nhu cầu của khán giả truyền hình Việt Nam sẽ chào đón sự kiện Asiad có đội Olympic Việt Nam nên đội giá lên cao hơn so với những lần trước là chuyện thường tình.

Bên cạnh đó, một chuyên gia về truyền hình tiết lộ các nhà đài Việt Nam thường chờ nước đến chân mới nhảy mà thiếu một chiến dịch cam kết gắn bó lâu dài với tổ chức nắm giữ bản quyền đã khiến giá tăng đột biến. Sắp tới, dự báo các nhà đài còn mệt mỏi dài dài với bản quyền truyền hình AFF Cup 2018, vòng chung kết Asian Cup đầu năm 2019, rồi sau đó còn có SEA Games, Olympic 2020,…

Trong lúc người yêu thể thao buồn bã như hồi World Cup cũng có kịch bản tương tự thì VTV vẫn hy vọng đối tác sẽ giảm giá hoặc biết đâu có một nhà tài trợ hào phóng nào đó xuất hiện vào phút 89.