‘Chống tham nhũng, tay phải sạch’

Thu hồi tài sản không đạt chỉ tiêu QH giao Liên quan đến vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỉ lệ thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thừa nhận: Không đạt chỉ tiêu 60% nêu trong nghị quyết của QH. Ông Sáu lý giải nguyên nhân là do việc điều tra án tham nhũng rất phức tạp, khó khăn, phải có thời gian để tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ, giám định, chứng minh tội phạm. “Nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra thời gian khá lâu mới bị phát hiện, đối tượng đã cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản, thậm chí đã sử dụng phần lớn tài sản chiếm đoạt được tiêu xài hoang phí nên khi bị phát hiện không có khả năng khắc phục hậu quả”. Mặt khác, do các cơ quan chức năng chưa quyết liệt, triệt để trong việc kê biên, xử lý tài sản do phạm tội tham nhũng mà có trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Một số vụ án gặp khó khăn khi phải thu hồi tài sản ở nước ngoài… “Chúng ta trăn trở, bức xúc vì sao án tham nhũng không thu hồi được tài sản. BLHS 2015 đưa ra giải pháp người bị tử hình về hành vi tham nhũng nhưng nếu nộp 3/4 tài sản tham nhũng thì không bị tử hình nữa. Đó là giải pháp chạy theo người phạm tội. Trong khi đó, BLTTHS hiện hành đã quy định nhưng chúng ta không áp dụng đó là kê biên tài sản, như vậy họ sẽ không kịp tẩu tán kể từ khi họ bị khởi tố bị can” - Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Nguyễn Mai Bộ nói. Những con số đáng chú ý • Hơn 1 triệu người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2015 và 414 người thuộc diện kê khai phải xác minh tài sản, thu nhập nhưng chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. • Không có trường hợp nào được phát hiện vi phạm quy định về nộp quà tặng. • 10 người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác khác do vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng. • 12% bị cáo về các tội danh tham nhũng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. • 240 tỉ đồng, 838 m2 đất bị thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng trong năm 2016. • 92 tỉ 460 triệu đồng đã được thu hồi và kê biên bảy bất động sản, đạt tỉ lệ 38,3%. • Từ ngày 1-10-2015 đến 31-7-2016, cơ quan điều tra thụ lý điều tra 236 vụ án, khởi tố 609 bị can phạm tội về tham nhũng; VKS đã truy tố 236 vụ, 548 bị can; TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 159 vụ, 402 bị cáo về các tội danh tham nhũng.