Lật xe khách làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương 17/01/2026 08:32

(PLO)- Xe khách chở 18 người chạy tuyến Hà Nội - Sơn La bị lật khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Khoảng 4 giờ 15 sáng nay (17-1), xe khách chở 18 người bị lật bên Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ lật xe khách làm 4 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe khách do tài xế Nguyễn Văn Hướng (43 tuổi, trú tỉnh Sơn La) điều khiển chạy trên Quốc lộ 6 thì lao xuống cống thoát nước rồi lật ngang.

Xe khách chạy hướng Hà Nội - Sơn La. Trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe và 14 hành khách.

Vật dụng, hàng hóa trên xe khách đổ vương vãi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết rét và có sương mù làm ảnh hưởng tầm nhìn, mặt đường trơn trượt.

Hiện Công an tỉnh Sơn La và cơ quan chức năng đang nỗ lực cứu nạn, cứu hộ và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.