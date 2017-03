Công an đang giải mã ký tự lạ trên số chim bồ câu

Cụ thể, ngày 24-11, anh Trần Văn H. phát hiện trong chuồng chim bồ câu của nhà bạn một con chim dưới cánh có đóng năm khuôn chữ hình vuông, màu xanh. Dưới hai chân chim có gắn hai vòng nhựa ghi số và ký tự. Anh H. mang chim giao nộp cho công an xã.

Cũng tại xã Hòa Khương, ngày 6-12, một người dân khác tiếp tục phát hiện chim bồ câu có nhiều ký tự lạ in dày đặc trên cánh và ở dưới hai chân cũng có vòng kiềng. Trên đó cũng ghi một dãy chữ số dạng như mật mã rất khó hiểu.





Chim bồ câu với thiết bị lạ gắn ở chân, chữ ở cánh. Ảnh: TT

Trong thời gian này, tại hai xã khác của huyện Hòa Vang là Hòa Tiến và Hòa Nhơn, người dân cũng phát hiện nhiều chim bồ câu mang các ký tự và dãy số khó hiểu. “Những hàng ký tự và dãy số trên mỗi con chim đều khác nhau. Tuy nhiên, loài bồ câu mang ký tự lạ này lại giống bồ câu nhà như đúc. Nếu không có các điểm khác biệt ở chân và cánh thì rất khó phát hiện đâu là bồ câu lạ, đâu là bồ câu nhà” - ông Hòa thông tin thêm.

Ngoài ra, tại thôn Phước Lý, xã Hòa An (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng phát hiện một con bồ câu mang dãy mã số lạ. Khi mở các vòng kiềng này ra thì phát hiện một chiếc thẻ như thẻ nhớ của điện thoại di động. Hiện toàn bộ số thẻ thu giữ được đã chuyển về Công an TP Đà Nẵng tiến hành giải mã, làm rõ nội dung. Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân nghi ngờ các thiết bị này có liên quan đến hoạt động gián điệp, xâm hại an ninh quốc gia.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Công Hồ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho hay cơ quan này cũng đã thành lập một đoàn để kiểm tra số chim bồ câu mang ký tự lạ nêu trên. “Việc giải mã nội dung còn phải chờ cơ quan công an làm rõ” - ông Hồ nói.