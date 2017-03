Đi làm căn cước, vật vã vì thiếu ngày, tháng sinh!

Không phải lỗi của người dân Theo Nghị định 05/1999 về CMND nêu người được cấp CMND là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Cơ sở tính tuổi là theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh. Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội Cấp, quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác, PC64 TP.HCM, nói: “Bộ Công an hướng dẫn những trường hợp không nhớ ngày, sinh hoặc trước đây chưa ghi thì phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch. Theo đó, sau khi đã bổ sung đầy đủ ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh, người dân điều chỉnh trong sổ hộ khẩu rồi mới làm thủ tục cấp CMND”. Trung tá Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng phòng PC64, cho biết trước đây do trong sổ hộ khẩu không yêu cầu ghi đầy đủ ngày, tháng nên có cán bộ chỉ ghi năm sinh. Ngoài ra, có người không nhớ ngày, tháng nên chỉ ghi năm sinh vào tờ khai làm sổ hộ khẩu. Bổ sung là cả quá trình Việc bổ sung ngày, tháng sinh vào hộ khẩu phải căn cứ vào giấy khai sinh. Đa phần người dân ở huyện Củ Chi là từ các tỉnh, thành khác chuyển đến nên muốn làm giấy khai sinh thì phải quay về nơi sinh ra để xác nhận. Việc điều chỉnh hoặc làm lại giấy khai sinh là cả một quá trình chứ không phải đơn giản. Chưa kể với những cụ già 70, 80 tuổi thì việc điều chỉnh này còn gặp khó khăn nhiều hơn. Trung tá VÕ THÀNH TÙNG, Phó Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Củ Chi Điều chỉnh ngay để xét, cấp CCCD Để linh động giải quyết cho những người dân đề nghị cấp CCCD thiếu ngày, tháng sinh, chúng tôi yêu cầu bộ phận cấp sổ hộ khẩu của đội ghi bổ sung ngay. Theo đó, nếu người dân có giấy khai sinh, CMND hoặc các loại giấy tờ hợp lệ khác thể hiện ngày, tháng sinh thì tổ cấp sổ hộ khẩu đối chiếu điều chỉnh. Tuy nhiên, những người không có bất kỳ giấy tờ nào khác thì phải trả hồ sơ, chờ hướng dẫn. Thiếu tá NGÔ THỊ VĨNH HÀ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Vũng Tàu