Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ: 'Có người xin vô, có người xin ra'

Chiều tối 1-8, trao đổi qua điện thoại với PV Pháp Luật TP.HCM, BS Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ cho biết đúng là có nhiều bác sĩ xin nghỉ nhưng “có xin vô thì cũng có người xin ra”.

“Việc xin nghỉ này cũng ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nhưng thật sự lực lượng bác sĩ của BV rất đông, 170 người. Sắp tới, tháng 8 này BV sẽ tuyển thêm bác sĩ mới nữa” - BS Võ cho hay.

Khi được hỏi về lý do xin nghỉ của các bác sĩ có phải vì thu nhập hay không, BS Võ cho biết: “Khi hỏi thì anh em nói do gia đình nhưng phần lớn là do áp lực. Áp lực công việc lớn, anh em cống hiến nhiều nhưng cuộc sống anh em thì chưa được đảm bảo. Trước vấn đề này, Ban Giám đốc BV cũng tiếp cận, động viên anh em, một số người sau khi được động viên cũng đã ở lại”.