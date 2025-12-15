Vụ sản xuất bình chữa cháy giả Dragon: Một số đối tượng bỏ trốn ở nước ngoài 15/12/2025 19:21

(PLO)- Theo Công an TP Hà Nội, cho đến nay các đối tượng trong vụ sản xuất bình chữa cháy giả Dragon đều khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng đang bỏ trốn ở nước ngoài.

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả năm 2025.

Liên quan đến vụ bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, tại họp báo, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17-10-2025, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can với năm đối tượng.

Trong đó, có ba đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: Đặng Quốc Hoàng (51 tuổi, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink; Phùng Hữu Lợi (42 tuổi; trú Hà Nội), Giám đốc Công ty điện và chiếu sáng An Phú; và Dong Liang (tên gọi khác là Đồng Lượng, 43 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc).

Còn hai đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ, gồm: Phạm Thị Hương (38 tuổi, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam; và Đặng Kim Tựu (41 tuổi, trú tại TP.HCM), Trưởng phòng kiểm định Công ty Phương Nam.

Đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án sản xuất bình chữa cháy giả Dragon. Ảnh: MINH TRÚC

Theo cơ quan điều tra, Công ty Vietlink đã móc nối với Công ty Thành Long (Trung Quốc) nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu, dây chuyền sản xuất để sản xuất các bình chữa cháy giả.

Qua điều tra xác định, từ năm 2019 - 2024, Công ty Vietlink nhập khẩu bột chữa cháy, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện từ Trung Quốc và đưa ra thị trường 1.924.317 bình chữa cháy với doanh số sản xuất là gần 934,3 tỉ đồng.

Từ ngày 1-1-2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi là người đại diện pháp luật, quản lý và điều hành.

"Và từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã sản xuất 250 nghìn bình chữa cháy giả. Hiện nay cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã thu giữ 165 nghìn bình. Các bình chữa cháy bán ra thị trường trong thời gian tới cơ quan điều tra sẽ tích cực thu hồi lại".

Ngoài ra, theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các bình chữa này đều không có chất chữa cháy.

"Cho đến nay các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, một số đối tượng đang bỏ trốn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với phía Trung Quốc để làm rõ hành vi của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài để có biện pháp củng cố tài liệu chứng cứ và xử lý", đại diện Công an TP Hà Nội nói.