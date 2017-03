Hà Nội dán đề can cho 19.500 taxi để tuyên truyền luật

Ngày 17-11, Phòng CSGT (PC67) Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức dán đề can tuyên truyền pháp luật về trật tự - an toàn giao thông (TT-ATGT) đối với taxi hoạt động trên địa bàn TP.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức dán đồng bộ đề can tuyên truyền pháp luật về TT-ATGT trên tất cả taxi của 77 doanh nghiệp taxi đã đăng ký kinh doanh, được phép hoạt động và đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn TP Hà Nội. Dự kiến số lượng khoảng 19.500 taxi.



Tấm đề can dán bên ngoài các taxi.

Nội dung tuyên truyền trên các tấm đề can gồm: Lái xe taxi Hà Nội cam kết thực hiện 5 KHÔNG: (1) “Không vượt đèn đỏ; Dừng đúng vạch sơn quy định”, (2) “Không được lái xe khi đã uống rượu, uống bia”, (3) “Không dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định”, (4) “Không vượt ẩu và chạy quá tốc độ quy định”, (5) “Không lấy tài sản của khách để quên”; số điện thoại đường dây nóng CSGT: 069.219.6886; CSHS: 0977.778.189; Sở GTVT: 04.858.930.82.

Về kích thước đề can, tấm dán phía trong xe là 15 cm x 10,5 cm, tấm phía ngoài xe là 38 cm x 11 cm. Mỗi taxi sẽ dán năm đề can tuyên truyền, trong đó bốn đề can bên ngoài và một đề can bên trong.



Tấm đề can dán phía bên trong taxi.

Về vị trí dán, đối với đề can bên trong xe sẽ dán tại góc phía trên kính chắn gió trước bên lái trong xe (tại vị trí này người điều khiển, hành khách đi trên xe dễ quan sát thấy).

Đề can bên ngoài xe sẽ dán tại phía trên kính chắn gió hai bên của hai cánh cửa bên lái, bên phụ phía sau xe, dán cả trong và ngoài xe.

Theo CSGT TP Hà Nội, mục đích của việc dán đề can trên taxi nhằm từng bước đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với những nội dung phong phú, sinh động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TT-ATGT của người tham gia giao thông,…

Kế hoạch dán đề can sẽ được triển khai trong tháng 11. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí của Ban ATGT TP Hà Nội.