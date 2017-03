Lý Nhã Kỳ viết ‘tâm thư’ tuyên bố giải nghệ

Trọn vẹn “tâm thư” giải nghệ của Lý Nhã Kỳ “Tính đến hôm nay, thấm thoắt cũng đã 7 năm kể từ ngày Kỳ bước chân vào showbiz với biết bao nhiêu hồi hộp, bỡ ngỡ như bước vào mối tình đầu tiên: mối tình với nghệ thuật, với công chúng. Nhưng cũng như những mối tình đẹp trong đời, không chỉ có những kỷ niệm ngọt ngào, chừng ấy năm qua Kỳ cũng nếm trải biết bao vui buồn, sóng gió, bão tố, thị phi từ showbiz, thú thực có những lúc, Kỳ cảm thấy mình rất khó lòng vượt qua. Cuối cùng, nhờ vào sự tin yêu của người thân, bạn bè, sự động viên giúp đỡ của các anh chị phóng viên báo chí và đông đảo công chúng, Kỳ vững vàng hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống... Rất nhiều người nói rằng, sau muôn vàn chông gai, con đường trong lĩnh vực showbiz của Kỳ đang trải hoa hồng, rất thênh thang... Kỳ cũng cảm nhận thấy hạnh phúc ấy khi đi đến bất cứ đâu cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt, yêu mến và trọng thị của các cấp lãnh đạo, giới truyền thông, cũng như công chúng. Nhưng, chính lúc này, Kỳ quyết định sẽ dừng lại các hoạt động nghệ thuật, trình diễn, những hoạt động thuần giải trí…để bước sang một giai đoạn khác của sự nghiệp, dành tâm sức tập trung cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện, với mong muốn đem sức nhỏ của mình để kết nối nhiều hơn những yêu thương. Trong cuộc sống, Kỳ may mắn được đi khắp nơi trên thế giới, và cũng đi khắp dải đất hình chữ S yêu thương của Việt Nam mình. Trong những bước chân đi đó, điều luôn ám ảnh trong tâm trí Kỳ là giấc mơ của những em bé không may mắn mơ một lần được nhìn thấy gương mặt cha, mẹ mình, khát vọng khôn cùng của những em bé khiếm thị được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ và ánh trăng hiền hòa, những em nhỏ dù khó khăn, cơ cực vẫn vượt lên số phận để học giỏi, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống... Vừa rồi mẹ Kỳ bị bệnh, trong suốt quãng thời gian chăm mẹ, đứng trước bao âu lo, Kỳ thấu hiểu hơn những mong manh của cuộc sống. Tất cả những ám ảnh, những cảm xúc ấy đã thôi thúc Kỳ muốn được san sẻ nhiều hơn hạnh phúc và những thành công nhất định của mình tới những số phận không may. Kỳ sẽ bước hẳn sang con đường mới, hướng đến giá trị sống mới. Kỳ nhìn thấy hạnh phúc của mình, thấy tim mình hạnh phúc đến loạn nhịp khi chứng kiến người dân hân hoan đi trên cây cầu mình xây dựng, thấy tự hào khi truyền được niềm tin yêu cuộc sống đến với những em bé, thấy rưng rưng hạnh phúc khi những người bệnh hoàn cảnh khó khăn nắm chặt tay đế nói lời cảm ơn vì được giúp chữa lành đôi mắt … Thời gian tới đây, Kỳ sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Quỹ phát triển y tế giáo dục Việt Nam do Kỳ làm Chủ tịch. Với thế mạnh là những mối quan hệ quốc tế, Kỳ sẽ kết nối nhiều hơn các hoạt động quốc tế để thúc đẩy các chương trình hỗ trợ cho các vấn đề y tế, giáo dục và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Kỳ muốn Quỹ lan tỏa được sâu rộng hơn, mang đến nhiều ích lợi cho cộng đồng hơn. Hẳn cũng có người cho rằng, nếu chỉ là rẽ sang con đường khác, thì Kỳ hãy cứ lặng lẽ rời showbiz, đâu cần phải tuyên bố làm gì, dễ bị cho rằng “đánh bóng” tên tuổi. Thực tế, với chừng ấy năm hoạt động, với những thành công mà Kỳ đã xây dựng được, đây là sự chuyển hướng trong sự nghiệp của Kỳ và không là câu chuyện để “đánh bóng”. Sở dĩ Kỳ muốn nói lên điều này, bởi mong rằng từ nay trở đi, Kỳ sẽ được báo chí, công chúng nhìn nhận về mình như một người bình thường, đừng xem Kỳ như một nghệ sĩ, nhất cử nhất động trong cuộc sống đều bị soi xét như trên sàn diễn. Kỳ muốn được xem là một người bình thường như bao người khác trong những hoạt động mới, sẽ chỉ là một người bạn giản đơn, luôn đồng hành cùng mọi người trong những công tác xã hội. Lý Nhã Kỳ vẫn sẽ là một Lý Nhã Kỳ đầy đam mê, cống hiến cho nghệ thuật như ngày nào, nhưng giờ sẽ mang những khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn cho xã hội, cộng đồng. Cũng nhân đây, Kỳ xin gửi tới anh chị và các bạn phóng viên báo chí lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đã luôn hỗ trợ công việc kinh doanh cũng như hình ảnh nghệ sĩ của Kỳ suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật đã qua, cảm ơn các anh chị phóng viên đã luôn bảo vệ, chở che cho Kỳ trong những sóng gió. Và, Kỳ cũng mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh chị và các bạn trong những công việc, vai trò mới trong thời gian sắp tới. Thân mến! Lý Nhã Kỳ