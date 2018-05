Ngư dân tố bị tàu của Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Thông tin từ UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) chiều 27-5 cho biết, trong lúc tham gia khai thác Rong biển (rau chân vịt) tại ngư trường Hoàng Sa, một tàu cá cùng 7 ngư dân Lý Sơn ( Quảng Ngãi) vừa bị đâm chìm.



Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đập phá, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa. - Ảnh minh họa



Tàu này mang số hiệu QNg 96798–TS, do ngư dân Lê Hơn, ở thôn Tây xã An Hải huyện đảo Lý Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng. Theo ngư dân Hơn, ngày 24-5 khi QNg 96798–TS đang khai thác rong biển tại ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc xuất hiện, ngăn cản và đâm chìm. May mắn, các tàu cá địa phương đang khai thác hải sản tại ngư trường này kịp thời tiếp cận và cứu vớt.



Ngay sau khi được cứu vớt lên tàu cá, chủ tàu bị nạn đã liên lạc về đất liền. Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đã điều tàu ra đưa các ngư dân trên tàu cá bị nạn về bờ. Dự kiến, khoảng 8 giờ ngày 28-5, tàu bị nạn sẽ vào tới đất liền “Chúng tôi đã nhận được thông tin và đang chỉ đạo các ngành chức năng và lực lượng biên phòng điều tra, xác minh vụ việc”- Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịchUBND huyện Lý Sơn cho biết.